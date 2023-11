Si habitualment l'Assemblea de Madrid és una caixa de ressonància del que passa a nivell nacional, el dia en què es vota la investidura de Pedro Sánchez no podia ser-ho menys. Més encara quan la mateixa presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es va colar com una de les protagonistes convidades a la primera sessió del debat en el Congrés dels Diputats. El que es va intuir en els seus llavis -"fill de puta"- mentre escoltava des de la tribuna com Sánchez posava sobre la taula de nou el seu germà apuntant a un "probable cas de corrupció" ha estat reconegut i repetit amb ironia per la mateixa Ayuso en la sessió de control.