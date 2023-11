Pedro Sánchez va trigar més de 40 minuts a entrar de debò en el seu projecte de govern. Per deixar clar quina és l’alternativa a la seva coalició amb Sumar avalada pel sobiranisme i l’independentisme català, basc i gallec, el líder socialista va començar el seu discurs en el debat d’investidura fent referència als pactes del PP amb Vox a comunitats autònomes i ajuntaments, presentant a l’Executiu central com l’«únic mur» davant d’una «onada reaccionària» que pot «acabar soscavant la democràcia». Establertes les bases, el president del Govern en funcions va passar a centrar-se en els avenços socials que projecta per als «quatre anys vinents», assegurant que el seu serà un Govern «estable», malgrat que no hi ha una majoria d’esquerres al Congrés, i deixant per al tram final l’aspecte més polèmic de la seva investidura: l’amnistia negociada amb ERC i Junts.

En un argument que segur que no va agradar a l’independentisme, Sánchez va defensar la carpetada judicial al procés com el «camí més segur» per a la «unitat» d’Espanya. «A Catalunya hi ha ciutadans que consideren que estarien millor sent independents. El Govern no comparteix aquesta idea. Com garantim aquesta unitat? Per la via de la imposició o per la del diàleg i el perdó? -es va preguntar el líder socialista-. El PP ja va provar la primera via. El resultat va ser la crisi territorial, institucional i constitucional més gran de la nostra democràcia. La recepta del PP va conduir al desastre. Nosaltres hem fet tot el contrari: la via del perdó, del diàleg, de la negociació. Hem anteposat la unitat a la fractura». L’amnistia, com abans els indults als dirigents independentistes, és una eina «perquè aquells catalans que se senten independentistes pensin que Espanya és també un bon país per a ells», va assenyalar durant un discurs en què va dur a terme rellevants anuncis en el camp social, com el transport públic gratuït per a nens, joves i aturats i la pròrroga de la rebaixa de l’IVA als aliments fins a finals de juny del 2024.

El discurs de Sánchez, de gairebé dues hores, va ser interromput diverses vegades per les bancades del PP i de Vox. «Vergonyós», van repetir diferents diputats conservadors quan el líder socialista parlava de l’amnistia, que va ser, de bon tros, el tram que més interès va despertar. «És curiós que tots estaven pendents d’aquest bloc de la meva intervenció, però no paren de parlar», va dir a les formacions de dreta i ultradreta Sánchez, que també es va dirigir als ciutadans crítics amb una mesura que provoca protestes multitudinàries, algunes violentes , a tot Espanya. «En l’interès d’Espanya i per la concòrdia, concedirem una amnistia. És una mesura que demana una part molt rellevant de la societat catalana. Pot ser que no sigui compartida per molts ciutadans, però les circumstàncies són les que són i toca fer de la necessitat virtut, per dos motius d’interès general: per consolidar els avenços d’aquests quatre anys i per continuar avançant per la via de la convivència. El problema del PP amb Vox no és pas l’amnistia. És que no accepten el resultat del 23 de juliol passat», va dir.

«Retrobament»

La carpetada judicial, per tant, és per a Sánchez un mitjà per a la seva reelecció i també una eina per al «retrobament» amb Catalunya. L’amnistia va ocupar gairebé 20 minuts del discurs d’investidura. La major part del temps de la intervenció de Sánchez, no obstant, va estar destinada a dos objectius. D’una banda, a defensar els avenços socials dels últims quatre anys (revaloració de les pensions, augment de les beques, pujada del salari mínim i reforma laboral, entre d’altres) i els que han de venir en aquesta legislatura que ara comença. Per exemple, juntament amb el transport públic gratuït a determinats col·lectius i la pròrroga de la rebaixa de l’IVA dels aliments, la reducció de la jornada laboral i l’aprovació d’un nou estatut dels treballadors.

El segon gran pilar del discurs va estar centrat a injuriar l’única alternativa possible a la seva coalició amb Sumar: un Govern del PP amb Vox dins o fora, cosa que Feijóo va intentar amb la seva investidura frustrada de finals de setembre.