Un grup de militars retirats ha firmat un manifest per demanar a les forces armades la "destitució" del president espanyol, Pedro Sánchez, i la convocatòria de noves eleccions per evitar l'aprovació d'una llei d'amnistia. Segons apunten, un perdó general eliminarà la "igualtat" entre tots els espanyols. En el text, publicat també a la web de l'Associació de Militars Espanyols AME, es recorda que la Constitució espanyola indica que una de les missions de les forces armades és defensar la llei i la justícia. "Preocupats per l'esdevenir d'Espanya, alcem la veu en aquest manifest i demanem als responsables de la defensa de l'ordenament constitucional, la destitució del president del govern i la convocatòria d'eleccions", afirmen.