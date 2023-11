L'exalcaldessa i regidora del PP de Gomezserracín, a Segòvia, Laura del Río, va publicar fa uns dies un missatge al seu Facebook on insultava greument el president espanyol, Pedro Sánchez, i afirmava que es mereixia "un tret al clatell". "Algú més està pensant que no hi ha major fill de la grandíssima puta que el que està en funcions fins al dijous? Un tret a la nuca es mereix...", va manifestar del Río a la xarxa social. El PSOE de Segòvia s'ha fet ressò de la publicació, ha demanat la "destitució immediata" de la regidora del PP i ja ha denunciat aquestes "declaracions inadmissibles" davant la Guàrdia Civil. Per la seva banda, el PP de Castella i Lleó també s'ha pronunciat i ha anunciat que obrirà un "expedient d'expulsió" contra del Río.

Ayuso reconeix l'insult a Sánchez i el reitera amb ironia: "M'agrada la fruita" "Des del Partit Popular de Castella i Lleó rebutgem i condemnem tot tipus de violència i no permetrem amenaces de cap tipus", va piular ahir dissabte la formació. "Serem contundents contra qui les realitzin, sigui qui sigui. Obrirem expedient d'expulsió del PP a Laura del Río de manera immediata i li demanem que deixi la seva acta de regidora", ha conclòs el PP de Castella i Lleó.