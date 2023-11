La proposició de llei d'amnistia registrada pel PSOE la setmana passada al Congrés dels Diputats ha rebut un primer vistiplau dels lletrats de la Cambra Baixa. Segons ha transcendit aquest dilluns, els serveis jurídics han fet un informe favorable on defensen la seva tramitació en considerar que no conté cap xoc directe amb la Constitució espanyola. Tot i això, els lletrats deixen oberta la porta a què el Tribunal Constitucional és pronunci també sobre aquesta norma criticada per l'oposició i per òrgans judicials com el CGPJ. Tal com és habitual, la Mesa del Congrés es reunirà demà dimarts i, previsiblement i tenint en compte l'informe favorable dels lletrats, iniciarà el seu procés de tramitació parlamentària.

La proposició de llei, impulsada pels socialistes després de les negociacions amb Junts i ERC de cara a la investidura, planteja un perdó general pels encausats pel procés independentista, mesura de gràcia que afectaria tant polítics com líders socials, funcionaris, agents de policia i ciutadans comuns. Segons indiquen fonts parlamentàries, l'informe jurídic que acompanya la proposició de llei d'amnistia que va demà a votació de la Mesa argumenta que el text no té defectes formals que impossibilitin la seva admissió a tràmit per al debat dels grups polítics. Tanmateix, els lletrats avisen que la seva qualificació no es pot entendre com un control previ de constitucionalitat, tasca que han de realitzar altres estaments. “El tràmit de qualificació i admissió a tràmit de les iniciatives parlamentàries no està configurat com a control previ de constitucionalitat. La possibilitat d'inadmetre una iniciativa parlamentària a la fase de qualificació i admissió a tràmit és en tot cas excepcional, ja que pot suposar un trencament dels drets fonamentals previstos a l'article 23 de la Constitució”, apunten els lletrats. Així mateix, marquen diferències amb la proposta d'amnistia plantejada pels independentistes el 2021 indicant que en aquella ocasió la mesura es va concebre com un indult general ara descartat. Amb tot, els serveis jurídics de la cambra obren la porta a què el TC faci la seva interpretació sobre la figura de l'amnistia. “No semblen existir a la Constitució ni a la jurisprudència constitucional paràmetres o elements suficients per determinar si es produeix una contradicció evident i palmària amb la Constitució”, conclouen els serveis jurídics de la cambra al seu informe. Vox anuncia querelles per prevaricació contra els lletrats del Congrés que avalen la tramitació de l'amnistia El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat a través de la xarxa social X que aquest dimarts presentaran querelles per delicte de prevaricació contra els lletrats del Congrés que avalen la tramitació de l'amnistia. En concret, la formació d'extrema dreta denunciarà "els lletrats autors de l'informe que persegueix legitimar el cop a l'Estat de dret mitjançant la inconstitucional llei d'amnistia", segons es pot llegir al compte d'Abascal. El mateix text amenaça amb fer extensiva la querella als membres de la Mesa del Congrés "que votin a favor" de l'admissió a tràmit del projecte de llei d'amnistia registrat pel PSOE. "Tots els que col·laborin amb el cop han de saber que n'hauran d'assumir les conseqüències", ha alertat Abascal. "És l'hora dels espanyols. És l'hora de les institucions", ha reblat.