Qatar ha informat que l'alto el foc de quatre dies a la Franja de Gaza pactat entre Israel i Hamàs començarà aquest divendres a les set del matí. La informació, difosa en una roda de premsa des de Doha per part del ministeri d'Exteriors qatarià, arriba després que aquest mateix dijous Tel-Aviv assegurés que la treva no s'iniciaria almenys fins divendres, tot i que no havia especificat l'hora. En la mateixa compareixença, Qatar ha detallat que Hamàs alliberarà els primers ostatges -en concret 13- aquest divendres a les quatre de la tarda. Per altra banda, l'exèrcit israelià ha anunciat la detenció del director de l'hospital d'Al-Shaifa per esbrinar si l'edifici era també un centre d'operacions del grup terrorista.