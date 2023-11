L'expolicia Derek Chauvin, condemnat per la mort de George Floyd a l'estat de Minneapolis, els Estats Units, ha estat apunyalat aquest divendres a l'Institut Correccional Federal de la ciutat de Tucson, segons fonts pròximes al cas. Chauvin es troba en situació estable.

Aproximadament a les 12.30 hores (hora local), "un individu empresonat", que dues fonts consultades per la CNN han confirmat que era Chauvin, ha estat agredit a la Institució Correccional Federal (FCI) de Tucson, a Arizona, ha informat l'Oficina de Presons en un comunicat. "Els empleats que van respondre van prendre mesures per a salvar la vida d'un individu empresonat" i ha estat traslladat a un hospital local per a rebre tractament, segons el comunicat, que afegeix que "cap empleat va resultar ferit durant l'incident".

Chauvin està actualment complint simultàniament una condemna de 22 anys i mig de presó per assassinat en segon i tercer grau i una altra de més de 20 anys per violar els drets civils federals de George Floyd quan va oprimir amb el seu genoll el coll del ciutadà afroamericà durant més de nou minuts, provocant-li la mort.