La vicepresidenta quarta del govern espanyol i ministra d’Hisenda, María José Montero, assegura en una entrevista al diari ‘El País’ que l’amnistia pot tenir “conseqüències positives” no només a nivell polític, sinó també econòmic. “L’amnistia ens permetrà tenir uns pressupostos, millorar l’escut social amb lleis progressistes”, afirma. Segons Montero, la normativa també pot permetre que “Catalunya torni a ser un pulmó per l’economia espanyola, un pol de tecnologia i inversió”, ja que “el millor encaix” polític tindrà “efectes sobre el clima inversor i l’estabilitat”. Preguntada pels pressupostos espanyols, Montero admet que hi haurà menys marge que en altres anys per fer-los expansius.

“Pot ser que no tinguem el marge d’anys anteriors per ser més expansius, però seguim tenint certa capacitat per impulsar el creixement i, a la vegada, complir amb la consolidació fiscal”, diu la vicepresidenta quarta. En aquest sentit, Montero insisteix que Espanya complirà amb l’objectiu del 3% del dèficit l’any vinent, tot i que la Comissió Europea preveu que se’n desviarà. La també responsable d’Hisenda diu que la condonació del deute del FLA té com a objectiu que les comunitats es puguin finançar als mercats amb normalitat. “Si el papa-Estat et finança a través del FLA l’excés de dèficit, és molt difícil que les comunitats tornin a les regles fiscals”, assegura.