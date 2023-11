El nou ministre de Transports del govern espanyol, Óscar Puente, assegura aquest diumenge en una entrevista a Eldiario.es que a Espanya hi ha casos de ‘lawfare’. “Casos de ‘lawfare’ sens dubte n’hi ha, negar-ho és un gest de cinisme”, assegura Puente. El substitut de Raquel Sánchez destaca també que els polítics tenen “el dret a ser crítics” amb algunes decisions judicials que “clarament tenen un cert perfil polític i una certa finalitat política”. Segons Puente, el poder judicial no hauria de fer “corporativisme” per tapar la guerra bruta. El ministre critica les imatges de jutges i fiscals amb toga protestant a les portes dels jutjats i nega que la llei d’amnistia sigui un atac contra la independència judicial.

Segons Puente, s’està “exagerant” quan es diu que una mesura de gràcia que afecta a un nombre limitat de persones “posa en risc la independència judicial”. “Atemptar contra la independència del poder judicial és que un polític confessi que controla la Sala Segona del Tribunal Suprem per la porta del darrera”, assenyala. La llei d’amnistia, diu en canvi, és “una decisió del poder legislatiu” i serà el Constitucional que decidirà si és revisable.