La Guàrdia Civil investiga a un camioner de Sevilla que, després de patir un accident amb la seva formigonera, multiplicava per vuit la taxa d'alcohol permesa per a un conductor professional, i en les proves de drogues posteriors va donar positiu en cocaïna i amfetamines.

L'actuació dels agents va començar després d'un sinistre a la carretera A-8008 (Sevilla- A-8005), en el qual la formigonera havia patit una sortida de la via i havia bolcat, ha informat la Guàrdia Civil.

Un cop sotmès el conductor a les proves legalment establertes va donar un resultat positiu d'1,17 mg/l en aire aspirat en la primera prova, i 1,27 mg/l a la segona, vuit vegades més la taxa permesa per a conductors professionals.

Posteriorment, les proves de drogues van donar positiu en cocaïna i amfetamines, confirmat pel laboratori de referència, el que ja havia passat en una prova que havia fet dues abans.

Malgrat de l'accident, el conductor de 34 anys va sortir il·lès, però la via va ser tallada i es va desviar el trànsit per la carretera SE-3102 per a poder dur a terme les feines de rescat del camió formigonera que conduïa.