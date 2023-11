El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha informat en el ple ordinari en contra que Álvaro García Ortiz continuï com a fiscal general de l'Estat en considerar que no és idoni per al càrrec, emetent així una opinió que no és vinculant, per la qual cosa el Govern central podrà tirar endavant la renovació, inèdita en democràcia, ja que fins ara el CGPJ no havia informat en contra del candidat.

Les fonts de l'òrgan de govern dels jutges consultades per Europa Press assenyalen que, dels 16 vocals que formen actualment el CGPJ --10 conservadors, inclòs el president interí, Vicente Guilarte, i 6 progressistes-- només 15 han participat en el debat sobre García Ortiz. El vocal Enrique Lucas, alineat habitualment amb el bloc progressista, s'ha absentat perquè el seu germà, Pablo Lucas, és un dels cinc magistrats que signen la recent sentència del Tribunal Suprem (TS) que va atribuir a García Ortiz una "desviació de poder" per a ascendir la seva predecessora, Dolores Delgado, a la màxima categoria de la carrera fiscal per haver estat al capdavant del ministeri públic. El Consell ha declarat no idoni García Ortiz per 8 vots contra 7. Han informat en contra els vocals Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Wenceslao Olea i Carmen Llombart. Per contra, li han donat suport Guilarte, Roser Bach, Juan Martínez Moya, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta i Mar Cabrejas.