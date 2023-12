Un helicòpter ha caigut aquest matí al mig de la carretera de circumval·lació M-40 de Madrid per causes que encara es desconeixen en un accident que, de moment, no ha provocat ferits de caràcter greu.

L'accident ha tingut lloc a la mitjana de la M-40 a l'altura del Campo de las Naciones, pròxim a IFEMA, on aquests dies s'està celebrant la fira d'aviació European Rotors. 🚨#ÚltimaHora: el helicóptero Enstrom 280FX Shark con matrícula F-HPUX que participaba en la feria European Rotors que se estaba llevando a cabo en Ifema se ha estrellado en la M40 de Madrid poco después de despegar. El helicóptero ha caído en el punto kilométrico 5.600 del… pic.twitter.com/YVgVkgcCbZ — On The Wings of Aviation (@OnAviation) 1 de diciembre de 2023 Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions dels Bombers de Madrid i el Samur-Protecció Civil.