Almenys quatre persones han mort i altres 45 han resultat ferides a conseqüència d'una potent explosió durant la celebració d'una missa dominical a la universitat pública de l'illa-estat filipí de Mindanao, que les forces de seguretat ja investiguen com un possible atemptat de grups islamistes de la regió autònoma de Bangsamoro.

L'atemptat va tenir lloc concretament en el gimnàs de la Universitat Estatal de Mindanao, a la ciutat de Maraui, durant la missa del primer diumenge d'Advent. La major part dels ferits, traslladats al Centre Mèdic Pakpak i sis dels quals han estat operats d'urgència, eren estudiants.

L'explosió ha tingut lloc l'endemà passat de la mort de dotze presumptes membres del grup islamista Daula Islamiya, una dels centenars d'organitzacions radicals descrites per Filipines com a grups terroristes que han operat en el sud del país, en una operació militar en la zona muntanyenca de Mare Tuayan, a Maguindanao del Sud. Entre els morts s'hi trobava el líder de l'organització.

És per aquest motiu que la Policia de Filipines està investigant l'ocorregut com un possible acte de terrorisme, a l'espera que conclogui el primer examen de l'escena de la detonació.

Tant les autoritats filipines com la mateixa universitat han condemnat l'ocorregut. El president electe de Filipines, Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr., ha repudiat "en els termes més enèrgics possibles" aquests esdeveniments, que ha qualificat de "sense sentit" i "atroços".

"Els extremistes que exerceixen la violència contra els innocents sempre seran considerats enemics de la nostra societat", ha asseverat el dirigent filipí en una publicació a la xarxa social X, abans Twitter, en la qual ha traslladat el seu "més sentit condol a les víctimes, als seus éssers estimats i a les comunitats que han estat blanc d'aquest últim atac a la pau".

Marcos ha informat en el mateix missatge que estan treballant "en estreta coordinació" amb les autoritats regionals i locals interessades, a les quals ha agraït "la seva resposta ràpida i immediata i el seu suport a les víctimes".

Així mateix, ha comunicat que "s'està desplegant personal de seguretat addicional" i que ha donat instruccions a la Policia Nacional (PNP) i a les Forces Armades (AFP) del país "perquè garanteixin la protecció i seguretat dels civils i la seguretat de les comunitats afectades i vulnerables".

El líder de l'Executiu filipí ha promès "portar davant la justícia als autors d'aquest acte despietat" al mateix temps que ha instat la població a "mantenir la calma, la prudència i la consciència (...) per a garantir que els horribles esdeveniments (d'aquest diumenge) no es veuen agreujats per informació inexacta, no verificada i no oficial".