El personatge de Jaime del Burgo (Pamplona, 1970) 'ha ressuscitat' aquest passat cap de setmana. L'exmarit de Telma Ortiz, i per tant excunyat de la reina Letizia, ha compartit una foto íntima què suggeria una relació amb aquesta. El selfie de la pashmina a un lavabo s'ha viralitzat. Internet s'ha tornat boig intentant explicar per què ara aquest advocat navarrès que una vegada va estar 'emparentat' amb la família reial ha deixat anar aquestes suposades revelacions sobre la vida sentimental sobre l'actual Reina.

No és la primera vegada que Jaime del Burgo amenaça amb revelar suposats secrets de la família reial. Fa poc més de dues setmanes que Jaime Arturo del Burgo Azpíroz (fill de l'expresident de la Comunitat Foral de Navarra i diputat del Partit Popular de Navarra durant 28 anys, Jaime Ignacio del Burgo) ha tornat a sortir a la palestra gràcies a les seves revelacions a l'últim llibre del veterà cronista, i flagell habitual de la Reina, Jaime Peñafiel, titulat 'Letizia i jo. Quins secrets amaga la reina Letizia?'.

El títol l'ha publicat l'editorial Almuzara, vinculada amb Manuel Pimentel, ministre de Treball i Afers Socials entre el 1999 i el 2000 durant el govern d'Aznar. Casualment, aquest és el mateix editor d'aquella obra novel·lada sobre la seva relació amb Letizia Ortiz que en va escriure el primer marit, Alonso Guerrero, que portava per títol 'L'amor de Penny Robinson'.

Embolic a Venècia

Segons recull ara Peñafiel, la relació de Jaime del Burgo i la jove Letizia Ortiz va començar el 2000 a Venècia, i va tenir, segons explica el fill del polític navarrès, "quatre etapes". Ella era soltera i triomfava com a periodista a Televisió Espanyola. Explica, per exemple, que abans de saber que la periodista mantenia una relació amb el príncep Felip de Borbó, es va voler casar amb ella. Relata Peñafiel que van quedar per sopar al jardí de l'hotel Ritz de Madrid, on havia pensat entregar-li un anell per demanar-li matrimoni. Però, va ser en aquell moment quan ella li hauria confessat que havia conegut un home que li canviaria la vida, Felip de Borbó.

Al llibre sosté que tots dos van mantenir una relació sentimental, però ara a les xarxes Del Burgo insinua que l'affaire es va estendre durant els anys en què la monarca ja estava casada.

Testimoni de casament real

Tot i la suposada ruptura, Del Burgo va ser a la negociació de les capitulacions matrimonials i va ser testimoni al casament amb Felip de Borbó el maig de 2004, com a amic proper de la núvia.

Poc després iniciaria una relació amb la germana de la seva estimada, Telma, amb qui es va casar el 2012, en un doble casament al monestir de Leyre i a un hotel de la costa italiana. Després de diversos avisos de ruptura, el divorci va arribar el 2014.

Al llibre no només explica això, l'exmarit de Telma Ortiz també opina sobre l'exili del rei Joan Carles, assegurant que va intentar "evitar-ho".

Però l'escàndol ha arribat aquest dissabte, quan Del Burgo ha decidit publicar una fotografia de la reina a un lavabo, fent-se un selfie i amb una sorprenent declaració: “Amor. Porto la teva pashmina. És com sentir-te al meu costat. Em cuida. Em protegeix. Conto les hores per tornar a veure'ns. Estimar-te. Sortir d'aquí. Teva".

"Pornovengança?"

Tot i que després va esborrar el tuit, es tracta d'una estratègia de pornovengança a les xarxes de manual. Tothom s'ha preguntat si és veritat, mentida, o fins i tot, si li podrien haver hackejat el perfil.

Sigui com sigui, Del Burgo ha eliminat de les xarxes socials tot el contingut. A X (abans Twitter). Però just abans de fer-ho, es va acomiadar amb un misteriós tuit què esmentava tant la Casa Reial com Pedro Sánchez.

"@CasaReal @sanchezcastejon "Pots enganyar tothom algun cop i algunes persones tot el temps, però no es pot enganyar tothom tot el temps. (Apotegma que s'atribueix a Lincoln)". Les teories de la conspiració amb Moncloa s'han disparat.

Resident a Suïssa

Actualment, Jaime del Burgo resideix a Suïssa amb la seva dona, l'advocada d'origen suec Lucía Díaz Liljestrom. Tenen una nena anomenada Ulla. Empresari i inversor (compravenda d'edificis, seguretat i productes 'gourmet'), abans ha viscut al Marroc, Sud-àfrica, Brasil, Mèxic i els Estats Units, França, Alemanya...