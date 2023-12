Els cinc diputats de Podem, amb Ione Belarra al capdavant, deixen Sumar i s'incorporen al Grup Mixt, segons ha confirmat el portaveu i diputat Javier Sánchez Serna en el Congrés.

La decisió ha estat anunciada en una compareixença a la Cambra i ha estat comunicada a la direcció de Sumar, al PSOE i al Mixt, segons fonts de Podem, i és una mesura que adopten, ha explicat Sánchez Serna, després d'"haver intentat fer tot el possible dins del grup" per a seguir fent política.

Però finalment aquest esforç "s'ha demostrat impossible", ha afirmat.

A Sumar, ha retret el diputat morat, "les regles no són iguals dins de la coalició i a Podem no se li ha permès fer política".

Sánchez Serna ha dit que passin al Grup Mixt per a tenir la capacitat de fer política al Congrés i per a seguir impulsant mesures "valentes" pel país, insistint en què seran "ambiciosos" perquè Podem "està aquí per a fer canvis".

"Estem aquí per a fer canvis valents i ambiciosos", ha dit en una breu compareixença, en la que ha incidit que "seguiran des de les institucions i els carrers per a tenir autonomia política":