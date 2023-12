El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat aquest dilluns les declaracions del president de Vox, Santiago Abascal, dient que hi haurà un moment en què el poble voldrà "penjar dels peus" al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Segons el dirigent popular, aquestes declaracion son "un gran joc" a l'estratègia del PSOE de "dividir" als espanyols i crear murs. "No tenim res a veure amb aquest tipus de pronunciaments", ha apuntat Feijóo en una entrevista amb Telecinco on també ha dit que condemna "profundament" les paraules d'Abascal a un diari argentí. "És l'estratègia dissenyada pel PSOE i el senyor Sánchez i pel que sembla li va bé al senyor Abascal", ha agregat.

Sobre la llei d'amnistia que aquesta setmana començarà la seva tramitació al Congrés, Feijóo ha dit que suposa un "un gran frau" a la ciutadania. "És el primer pagament per la compra de la investidura", ha remarcat en definir la mesura com un acte de "corrupció política". Tanmateix, ha avançat que prendrà la paraula a la Cambra Baixa per defensar la Constitució davant del que ha definit com la major amenaça constitucional dels darrers quaranta-cinc anys. Feijóo també ha assegurat que el PP té l'expectativa que Europa "mani parar" la llei de perdó general als encausats del procés. "Aquí es deixaran sense efecte condemnes i sumaris de delictes de sedició, sinó que també de malversació i terrorisme", ha argumentat.