L'australiana Kathleen Folbigg respira per fi amb absoluta tranquil·litat després d'un calvari que ha durat més de dues dècades. Després d'ordenar el passat 5 de juny el fiscal general de Nova Gal·les del Sud, Michael Delay, el seu indult i posada en llibertat, aquesta dona australiana, empresonada el 2003 per l'assassinat dels seus quatre fills, ha conegut aquest dijous la sentència del Tribunal d'Apel·lació Penal, presidit pel president del Tribunal Suprem, Andrew Bell, que l'absol de tots els càrrecs. Ara, el Govern de Nova Gal·les del Sud té la possibilitat d'efectuar un pagament ex gratia com a indemnització.

Després de l'absolució, Kathleen Folbigg va mostrar la seva esperança en què “ningú més hagi de patir el que jo vaig patir” i, en declaracions a la televisió australiana ABC, va expressar el seu agraïment perquè “la ciència i la genètica m'hagin donat respostes sobre com van morir els meus fills”.

El seu és un cas paradigmàtic i pioner en el paper que la ciència pot exercir en l'esclariment dels fets que examina la justícia. En el ‘cas Folbigg’ les proves científiques aportades per l'estudi genètic liderat per la genetista espanyola Carola García de Vinuesa van permetre al jutge Tom Bathurst afirmar que existia una “possibilitat raonable que les morts de les nenes fossin causades per una mutació genètica”. Va ser aquest estudi el que, fet i fet, va permetre alliberar a Kathleen Folbigg.

Ella, que sempre va defensar la seva innocència, va ser condemnada a trenta anys de presó per l'assassinat dels seus quatre fills, d'entre 19 dies i 18 mesos de vida, entre 1989 i 1999, i va ser demonitzada durant anys per l'opinió pública australiana.

La revisió del seu cas va ser possible després que una recerca científica descobrís una mutació genètica (variant CALM2-G114R) com a causant de les greus arrítmies que van posar fi a la vida de les seves dues filles. L'informe, avalat per prestigiosos especialistes de tot el món, va concloure que probablement no va haver-hi crims, com fins llavors es pensava, sinó morts naturals i que, per tant, Kathleen Folbigg podia ser innocent.

La primera revisió judicial, que va tenir lloc el 2018, no va prosperar, però els seus advocats i les seves amigues van confiar que el desenllaç fos favorable en una segona revisió, cinc anys després, després de les revelacions científiques i el suport de l'Acadèmia de Ciència d'Austràlia.

Cas semblant a Grècia

La història de Kathleen Folbigg estableix un precedent per a altres casos a tot el món en els quals la justícia, sense secundar-se en evidències científiques, hagi pogut dictar sentències injustes. A Grècia, els familiars i advocats de Roula Pispirigou clamen ara perquè els jutges tinguin en consideració el criteri científic a l'hora de jutjar a aquesta dona de 35 anys acusada de l'assassinat de les seves tres filles en un lapse de tres anys.

El mes de gener passat i, sota presó preventiva, va començar el judici a Pispirigou pels càrrecs d'“homicidi voluntari amb premeditació” en la mort de la seva filla gran. I en els pròxims dies, l'acusada afrontarà davant un tribunal a Atenes i enmig d'una forta commoció en la societat grega, les audiències per la mort de la seva segona i tercera filla.

Avui dia, la justícia grega considera Roula Pispirigou la principal sospitosa de la mort de la seva filla gran, Georgina, el 29 de gener de 2022 en un hospital d'Atenes pel presumpte subministrament de ketamina, un anestèsic d'efecte ràpid. I l'investiga també pel presumpte assassinat per asfíxia de les seves altres dues filles, Malena, de tres anys, el 2019, i Iris, que va morir amb sis mesos el 2021.

Però un informe científic llegit el passat 8 de novembre davant el tribunal d'Atenes i elaborat, entre altres, pel toxicòleg Robert Flanagan, el pediatre Peter Fleming i els genetistes Todor Arsov i Carola García de Vinuesa, posen llum per esclarir els fets.

El toxicòleg britànic Robert Flanagan assegura en aquest document que “resulta inusual que una persona ingressada en un hospital mori per enverinament si no és un efecte secundari del tractament mèdic. La ketamina és una substància utilitzada sovint en els processos quirúrgics i la seva utilització en el mateix hospital és la hipòtesi més probable”. “El fet que no es trobés ketamina en possessió de la mare ni en el seu domicili és també rellevant”, es conclou en un document que destaca també que no s'hagi pogut “accedir encara al registre sobre subministraments de ketamina a l'hospital”.

L'informe denúncia també que, en l'anàlisi post mortem, la toxicologia només s'hagi realitzat a partir de sang cardíaca i no venosa, i que des de l'hospital s'afirmi haver subministrat un altre fàrmac, el rocuroni, quan aquest no apareixia en les notes mèdiques.

La patòloga forense de la defensa, Rania Dimakopoulou, i l'advocat defensor Alexis Kougias, lamenten que se l'acusi a Roula Pispirigou d'haver subministrat ketamina quan, ja abans, els metges ho havien fet a l'hospital i quan es dona la circumstància que els nens, segons la literatura mèdica, toleren sobredosi de ketamina de fins a cent vegades superiors a la dosi tipus.

L'informe ve a suggerir que la nena anava a morir-se. Havia patit una parada cardíaca mesos abans que la va deixar quadriplègica i va haver de col·locar-se-li un marcapassos. Patia, a més, una epilèpsia sense resposta als tractaments, era alimentada a través d'una sonda (gastrostomia) i havia perdut una quarta part del seu pes. L'examen realitzat després de la seva mort va revelar una malaltia greu en fetge i cor.

I, d'acord amb l'aportació del pediatre britànic Peter Fleming a l'estudi, les tres filles patien, segons les autòpsies practicades, una patologia tant en el fetge com en el cor. Això ha portat els científics a considerar molt probable que totes tres patissin una malaltia rara de caràcter genètic.

La més petita presentava, en morir, una malformació congènita cardíaca severa. El patòleg forense va declarar que no havia trobat ni el ventricle dret ni el node sinusal ni el node aurículo-ventricular, i que aquesta era la causa de la seva mort.

La segona de les filles va morir nou dies després de començar una quimioteràpia triple per leucèmia. El patòleg forense va identificar en el certificat de mort que havia patit una insuficiència hepàtica (sospita de toxicitat per la quimioteràpia) a causa de la patologia de fetge detectada post mortem.

L'advocat defensor de Roula Pispirigou, Alexis Kougias, denúncia que la justícia grega hagi rebutjat l'accés a la informació genètica a través d'una recerca genòmica en profunditat i a un examen post mortem independent d'anatomia patològica i toxicologia, unes proves que recomanen els científics signants de l'informe llegit davant el tribunal d'Atenes.

La família considera que la justícia ha de secundar-se en els estudis científics per esclarir amb rigor els fets. Com va passar en el cas de Kathleen Folbigg, els qui creuen en la innocència de l'acusada dipositen tota la seva fe en la ciència.