El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha felicitat les festes de Nadal als més de 3.000 militars desplegats en missions humanitàries i de pau a l'exterior. "Feu un esforç colossal i formidable. I feu real el compromís d'Espanya amb la pau i l'estabilitat mundial", ha assegurat Sánchez aquest diumenge en una videoconferència juntament amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el cap de l'Estat Major de la Defensa, Teodoro E. López Calderón. "En nom del govern i de tots els espanyols, el nostre reconeixement i gratitud. Que el 2024 sigui l'any de pau que tots anhelem", ha continuat el president espanyol, que ha anunciat que visitarà els propers dies 27 i 28 de desembre la missió espanyola desplegada a l'Iraq.

"Fa uns dies vam celebrar el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i vull destacar la professionalitat i l'entrega amb la qual defenseu aquests principis i aquests valors", ha apuntat Sánchez. "I també l'actitud valenta en com afronteu els desafiaments que sorgeixen en el compliment de les vostres missions. La vostra vàlua, abnegació i bon fer són per a tots els espanyols un motiu d'orgull i admiració", ha reblat el president del govern espanyol, que ha xifrat en més de 12.000 els militars de les Forces Armades i la Guàrdia Civil que s'han desplegat fora de les fronteres espanyoles durant el 2023 i ha volgut tenir un record per als 175 homes i dones que han perdut la vida en missions a l'exterior al llarg dels últims 34 anys.

"Cal aturar el patiment insuportable de la població de Gaza"

"Per ells i per les seves famílies us asseguro que mantindrem el seu llegat i honrarem sempre la seva memòria", ha corroborat Sánchez, que ha parlat d'un "món en conflicte" amb guerres obertes a Ucraïna o Gaza. "L'agressió russa contra Ucraïna va suposar l'inici d'un brutal conflicte que ja acumula 670 dies de mort, patiment i destrucció", ha lamentat Sánchez, que ha mantingut la seva postura sobre la contesa a Gaza. "Ha commocionat les nostres vides, les nostres consciències i les del conjunt de la comunitat internacional", ha volgut deixar clar el president espanyol. "Hamàs va cometre el 7 d'octubre un dels atemptats terroristes més cruels de la història recent", ha sentenciat Sánchez.

"I la resposta per part del govern d'Israel està provocant un patiment insuportable i inacceptable entre la població civil de Gaza que la comunitat internacional ha d'aturar de forma immediata", ha conclòs el president espanyol.