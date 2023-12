Què són gairebé vuit anys a la vida d’una persona? A vegades aquest temps no explica transformacions tan extraordinàries com les de Karina Milei. El 2016 va participar en un concurs televisiu. Actualment, és la dona més poderosa de l’Argentina, per sobre de la ministra de Seguretat, Patricia Bullrich. Se la coneix com El Cap. La masculinització del sobrenom s’ha naturalitzat. El seu germà, Javier Milei, la va nomenar per decret secretària general de la Presidència. És no només el seu principal suport afectiu, sinó també la baula fonamental del Govern.

Poquíssims argentins coneixen la seva veu (privilegis d’un entorn selecte). És com una figura silent a la qual se li atribueix una gravitació especial. Es considera que ha tingut un paper decisiu en la construcció del projecte electoral que, gairebé del no-res, va arribar al zenit. Ara és l’ombra executiva del projecte que busca transformar radicalment l’Argentina i que ha de passar una prova de foc amb l’execució d’un pla econòmic draconià d’un enorme impacte social, com ha admès el mandatari mateix. Un escenari que potser no estava a la ment d’El Cap quan va aparèixer al cicle televisiu Benvinguts a bord, acompanyada d’un immaculat pastor suís, amb la il·lusió de guanyar una Smart TV fent girar una roda de la fortuna. El gos, Araon, l’havia d’ajudar fent caure nou bitlles. Només en van caure cinc.

Ella va arribar a les pantalles abans que l’anarcocapitalista desplegués a crits el seu histrionisme. Va ser un 29 de gener. No va tenir sort en el certamen, però sí, llavors, un minut de notorietat, recuperat de manera sorprenent. «Com eres estudiant?», va voler saber el presentador Guido Kazcka. «Regular», va confessar la concursant. «No eres gaire bona?». L’actual funcionària va dir que no. «A què et dediques?». Llicenciada en Relacions Públiques. Els seus pares eren a l’estudi televisiu. Kazcka es va acostar amb el micròfon. Va intentar saber què era el millor de Karina. «El caràcter», va assegurar la mare. Al seu costat hi havia el senyor Norberto, que, segons la biografia del president, El Loco, de Juan Luis González, solia exercir la violència física i psicològica contra el seu fill durant la infància, fins al punt que Milei, ja en el seu camí ascendent, va arribar a declarar que, per a ell no existia. «Aaron! No busca xicota?», va preguntar el presentador a la germana. «Si busca xicota, blanqueta...», li va respondre, i va llançar una riallada.

Mudesa deliberada

La circulació a les xarxes socials d’aquells minuts a Benvinguts a bord va tenir un doble efecte: d’una banda, els argentins la van poder escoltar parlar sobre temes mundans i trivials. De l’altra, es va traçar a les pantalles una línia de temps entre aquesta llunyana i insignificant escena i un present completament diferent. Aquella participant anònima d’aquell cicle d’entreteniments, la llicenciada i repostera il·lusionada d’emportar-se una TV a casa seva, ja no s’assembla gens a aquesta dona que controla els ressorts de la gestió presidencial.

Si alguna cosa caracteritza El Cap no és només la seva mudesa deliberada, sinó el seu perfil baix. Es mou entre bambolines, però amb una capacitat decisòria que suscita temor entre altres col·laboradors. Ha sabut exonerar i premiar. A l’exestudiant d’escultura aficionada al reiki, alguna vegada propietària d’un negoci de pneumàtics, li toca des del 10 de desembre la tasca de cisellar una estructura d’un Govern que, segons el seu germà, s’empara en «les forces del cel». No té contemplacions amb aquells que són incapaços d’estar a l’alçada d’una aventura tan gran.

Comunicació interespècies

Les tasques de gestió es complementen amb activitats que es resisteixen a la lògica de la política tradicional. Ocupa un lloc rellevant en els rituals d’Estat. Ella va acompanyar el seu germà a la cerimònia d’assumpció, com si fos una primera dama excepcional. No es descarta que torni a ocupar aquest paper en un viatge del president. Fátima Florez, la imitadora de Cristina Fernández de Kirchner i alhora xicota de Milei des de fa uns mesos, no sembla destinada a complir aquest rol de moment. La premsa assegura que no hi ha rivalitats entre totes dues.

El drama polític argentí, anunciador de tempestes socials a l’horitzó, té a les biografies dels Milei un capítol per a molts hilarant. González explica que Karina mai va tallar la relació amb els seus pares i, com a bona mediadora, va aconseguir reunir una altra vegada la família, dos anys després d’haver participat en el concurs televisiu. Va ser ella la que va contractar Celia Liliana Melamed, una especialista en «comunicació interespècies» que va portar del més enllà Conan, el gos que l’economista havia perdut i que viu a través dels seus cinc mastins clonats. Karina, la seva germana, «acabaria entrenant-se amb Melamed fins a desenvolupar la mateixa habilitat», assegura González.

En el seu camí cap a la presidència, Javier Milei no va dubtar mai a assignar-li a El Cap un mèrit superior al seu. I per explicar-ho, recordava la diferència entre Moisès i Aaron. La tasca de la germana es podia equiparar a la del Profeta, segons els seus arguments. Ell, en canvi, només seria el divulgador dels ensenyaments bíblics. Conseqüent, ella havia anomenat Aaron al seu pastor suís blanc.