L'entorn d'Alexei Navalni ha comunicat a la xarxa social X que ha localitzat l'opositor rus en una colònia penal a Sibèria. "Hem trobat Alexei Navalni", ha escrit la seva portaveu, Kira Yarmysh. L'equip de l'opositor no hi tenia contacte des del 6 de desembre, després de ser traslladat de la presó on complia condemna prèviament. "Des del primer moment va quedar clar que les autoritats volien aïllar Alexei, sobretot abans de les eleccions", ha escrit Yarmish. També ha denunciat que el règim de Putin ha estat completament opac a l'hora de traslladar-los informació sobre el parador de Navalni. La portaveu de l'opositor afirma que s'han enviat 618 peticions i que s'han escorcollat tots els centres penitenciaris a la recerca del líder polític.

Segons han explicat les mateixes fonts, Navalni es troba a la colònia IK-3 a Kharp 'Polar Wolf', al districte autònom de Yamalo-Nenets, una de les colònies penitenciàries "més al nord i més remotes" de Rússia. També han indicat que les condicions allà "són dures, amb un règim especial a la zona de permafrost". Subratllen, a més, "és molt difícil arribar-hi" i que "no hi ha sistemes de lliurament de cartes". L'advocat de Navalni ha visitat el líder polític crític amb el règim de Vladímir Putin aquest dilluns. "Sembla que la colònia estava preparada per a la seva arribada amb antelació. El cap del Servei Federal Penitenciari, Arkadi Gostev, hi va ser a l'abril, i potser va ser llavors quan van decidir traslladar-hi Alexei", ha assegurat Yarmish. "La situació d'Alexei és un clar exemple de com el sistema tracta els presos polítics, intentant aïllar-los i suprimir-los", ha reblat la portaveu de l'opositor rus. El trasllat a Sibèria suma una nova fita en el periple vital del líder polític contrari a Putin, que l'any 2020 va ser enverinat a Sibèria amb el què laboratoris estrangers van qualificar posteriorment d'agent nerviós. Navalni va ser tractat mèdicament a l'estranger, i en tornar a Rússia, el 2021, va ser enviat a la presó.