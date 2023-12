Set de cada deu ciutadans estan satisfets amb els serveis de seguretat ciutadana (policia, bombers, protecció civil), segons les dades del CIS publicat aquest dimarts, que, no obstant això, revela el descontentament d'un 76% amb el funcionament de la justícia i que gairebé la meitat desaprova l'ensenyament públic i l'atenció en hospitals i centres de salut.

Segons l'enquesta, el 72% dels espanyols està "molt satisfet o bastant satisfet" amb els serveis de seguretat ciutadana, mentre que només la meitat (51%) aprova el funcionament de l'educació pública, el 52% de l'assistència als hospitals públics i el 47% la que reben en els centres de salut.

A més, el 67,8% dels enquestats subratlla que en els últims 5 anys ha millorat l'accés als serveis públics a través d'internet, encara que més de la meitat (55%) creu que ha empitjorat la senzillesa dels procediments administratius i un 63% el temps que triguen a resoldre gestions.

Respecte al funcionament general dels serveis públics, un 52,9% creu que és poc o gens satisfactori, enfront del 45,3% que ho qualifica de "bastant o molt satisfactori".

Entre els quals van contactar tant personalment com per telèfon amb oficines de l'administració pública en els últims dotze mesos, el 92% enalteix l'atenció rebuda en secretaries de centres culturals, biblioteques o poliesportius.

També és reconeguda per un 88% dels enquestats l'atenció en les oficines d'expedició de DNI o passaports, així com en les dependències per a inscriure's en el padró (82%).

No obstant això, el 54% manifesta haver-se quedat poc o gens satisfet després de contactar amb les oficines que tramiten documents per a estrangers.

L'administració electrònica

Ara bé, una aclaparadora majoria dels espanyols, més d'un 86%, considera que l'administració electrònica "exclou" a persones amb menys coneixements i habilitats informàtiques, si bé el 62,9% opina que aquesta via de contacte té "més avantatges que inconvenients".

Segons l'estudi, un 63,1% creu a més que l'administració electrònica "dificulta les gestions i consultes per falta d'atenció telefònica i presencial" encara que, en la part positiva, el 55,7% està convençut que millora "la qualitat dels serveis públics" i el 73,2% "l'accés a la informació i el coneixement" sobre aquests.

Més dividits es mostren els consultats quan se'ls pregunta sobre si elimina burocràcia; el 54,1% està molt o bastant d'acord, mentre el 40,8% està en desacord o molt en desacord.

Amb tot, hi ha una aposta clara per l'ús de les noves tecnologies per a relacionar-se amb l'administració, i és menys d'un terç dels espanyols, el 31,6%, el que aprecia "més inconvenients que avantatges" en el seu ús.

Prova de la implantació que estan aconseguint les noves tecnologies i els tràmits "en línia" al servei dels ciutadans en la seva relació amb les administracions, és que el 53,4% dels entrevistats assegura disposar ja de certificat electrònic, enfront d'un 19,9% que encara no disposa d'aquest.

A més, el 51% disposa també del sistema Cl@ve, enfront d'un 21,9% que no el té activat.

En general, els consultats que van utilitzar el certificat electrònic i el sistema Cl@ve per a fer gestions en l'últim any consideren que obtenir-los i activar-los va ser fàcil, un 56,4% en el primer cas i un 65,2% en el segon.

L'enquesta del CIS, realitzada sobre una mostra de 10.300 entrevistes en la segona quinzena de novembre, confirma que el DNI electrònic té una menor implantació entre els ciutadans. Del 46,4% que disposa d'ell, un 15,1% no ho ha activat; un altre 26% no ho té encara.