Cinc membres de la Guàrdia Costera han mort després que el seu avió xoqués amb un vol comercial en un aeroport de Tòquio. Els 379 ocupants de l'altre avió han pogut ser evacuats, segons han confirmat les autoritats japoneses.

El succés s'ha produït quan el vol 516 de Japan Airlines, procedent de Sapporo (nord del país) ha col·lidit amb l'avió dels guardacostes només aterrar a les 17.47 hora local (947 GMT) a Haneda, un dels dos aeroports internacionals que donen servei a la capital japonesa.

Un dels motors del vol comercial s'ha incendiat, tot i que el foc ha estat sufocat poc després pels bombers, mentre es procedia a tancar totes les pistes de l'aeroport.

Dels 379 ocupants de l'avió de Japan Airlines (367 passatgers i 12 tripulants) que han estat evacuats, 17 han resultat ferits, mentre que dels 6 ocupants de l'aeronau dels guardacostes, només el capità, que es troba greument ferit, ha aconseguit sobreviure.

"Hi ha hagut un soroll sord i he pensat que era un aterratge brusc, però no sabia que s'havia produït un accident", ha dit un dels passatgers en declaracions a NHK i ha afegit que "no s'ha emès cap anunci clar per a sortir corrent".

Menudo arranque de año que está teniendo Japón. Tras el terremoto de ayer, hoy un avión de Japan Airlines se accidenta al aterrizar en el aeropuerto de Tokio Haneda. pic.twitter.com/jdDLJqtkOC — Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) 2 de enero de 2024

Tot i que encara es troben investigant les causes de l'accident, Yoshio Seguchi, subdirector de la Guàrdia Costera del Japó, ha dit en roda de premsa que han rebut un informe del capità de la nau, qui hauria informat que "l'avió ha explotat en pista i que ell ha aconseguit escapar".

L'avió de la Guàrdia Costera es dirigia a la seva base de l'aeroport de Niigata amb la finalitat d'entregar ajuda humanitària a les persones afectades pel terratrèmol de 7,6 que va sacsejar el dilluns l'oest del país i que ha deixat com a mínim 48 morts, ha detallat el cos.

Respecte a les causes de l'accident, l'oficina del primer ministre, Fumio Kishida, ha creat un grup d'enllaç per a recopilar informació, i aquest ha sol·licitat als ministres de carteres rellevants que facin "tots els esforços possibles per a investigar la col·lisió".

"Hem rebut informes que la tripulació i els passatgers estan fora de perill. Encara estem confirmant els detalls amb el control del trànsit aeri per a conèixer la causa de l'accident", ha dit un responsable de l'Oficina d'Aviació Civil del ministeri de Terra nipó.

L'accident ha obligat a l'aeroport de Haneda a tancar les seves quatre pistes mentre prossegueixen les investigacions, tot i que les autoritats esperen reprendre les operacions més tard. Tant JAL com All Nippon Airways (ANA) han cancel·lat tots els seus vols amb arribada i sortida a Haneda.

L'avió de passatgers que s'ha incendiat és un Airbus A350, ha dit JAL, mentre que la Guàrdia costera del Japó ha dit que el seu era un Bombardier DHC8-300.