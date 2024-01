El vice-primer ministre kosovar, Besnik Bislimi, ha assegurat aquest dissabte que l'estat espanyol està reconeixent els passaports de la República de Kosovo malgrat que Espanya no accepta la independència del país respecte de Sèrbia. Ho ha anunciat a Facebook, on ha publicat que això permet als ciutadans de Kosovo de viatjar a l'estat espanyol sense necessitat de cap visat. "Les bones notícies continuen. Per als nostres ciutadans i per a l'Estat", ha celebrat Bislimi. Les fronteres de l'espai Schengen es van obrir als ciutadans kosovars l'1 de gener d'aquest 2024.