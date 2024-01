El Ministeri de Sanitat estudia implementar la baixa automàtica de tres dies per rebaixar la saturació a l'atenció primària arran de l'augment dels contagis per virus respiratoris de les últimes setmanes. En una entrevista a Onda Cero aquest dilluns, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat la mesura està pensada perquè els treballadors puguin justificar una malaltia "lleu" mitjançant una "declaració responsable" quan es comencen a tenir els primers símptomes, per tal de no "burocratitzar i col·lapsar més" els centres sanitaris. García ha defensat que la mesura "és eficaç", alhora que es tracta d'una "demanda històrica" de l'atenció primària que en altres països ja l'han implementada.

En aquest sentit, la ministra ha qüestionat que, durant els primers símptomes de la malaltia, es digui que "no és necessari anar al metge i, tanmateix, s'obligui a anar a buscar una baixa" al centre sanitari. Segons ha apuntat García, ara com ara el ministeri es troba "estudiant" la mesura i, en aquest sentit, ha recordat l'aplicació d'aquesta també implica al ministeri de Seguretat Social. Es tracta d'una mesura que ja es va aplicar durant l'estat d'alarma per la pandèmia de la covid-19. La mascareta torna a ser obligatòria als centres sanitaris de Catalunya La proposta del ministeri de Sanitat ha arribat el mateix dia que es reuneix en ple extraordinari el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), convocat per abordar l'increment de contagis per infeccions respiratòries registrats en les últimes setmanes a tot l'Estat. Tal com ja va anunciar García la setmana passada, el govern espanyol demanarà a les comunitats que imposin l'obligatorietat de dur mascareta als centres sanitaris i de gent gran, mesura que ja s'ha aplicat a Catalunya i el País Valencià. "És la mesura més eficaç", ha defensat la titular de Sanitat aquest dilluns. D'altra banda, segons ha indicat, l'executiu espanyol també vol plantejar als governs autonòmics estendre l'obligatorietat de dur mascareta a les farmàcies, atès que es tracta d'un lloc "on la gent va quan tenen símptomes de refredat i, per tant, els farmacèutics estan també exposats als virus".