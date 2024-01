El president Daniel Noboa va reconèixer mitjançant un decret d'urgència l'existència d'un conflicte intern armat. La mesura posa en relleu la gravetat de la crisi equatoriana, agreujada les últimes hores després de la fuga d'una presó de Guayaquil de José Adolfo Macías, àlies Fito, el líder de l'organització criminal Los Choneros, una sèrie de motins a diverses presons i l'entrada d'homes armats a un estudi de la televisió pública enmig d'una transmissió en viu. El decret, que ha de ser validat pel Congrés, ordena a les Forces Armades neutralitzar 22 grups delictius als quals se'ls qualifica com a organitzacions terroristes i actors no estatals bel·ligerants.

A Equador, va enumerar el mandatari, operen les Àguiles, Àguiles Killer, Ak47, Cavallers Foscos, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Caserna de les Fees, Cubans, Fatals, Gànster, Kater Piler, Llangardaixos, Latin Kings, Llops, Els p.27, Els Taurons, Màfia 18, Màfia Trèvol, Patrons, R7, Tiguerones.

L'Executiu amplia així el seu ventall de respostes al desafiament del narcotràfic i la crisi de seguretat, que ja inclouen l'estat d'excepció i el toc de queda.

L'Equador viu dies inèdits des que àlies Fito, que encapçala la principal banda de narcotraficants del país, aliada al cartell mexicà de Sinaloa, es va fer fonedís d'una unitat penitenciària suposadament vigilada amb zel extrem. Els incidents a les presons s'han convertit des de fa anys en un tenebrós lloc comú. El que mai abans havia passat és que un grup d'encaputxats, amb fusells i bombes, irrompés en un estudi televisiu. "No disparin per favor, no disparin", se sent dir a una dona a les imatges televisades, mentre altres persones assegudes al terra es cobreixen la cara.

URGENTE. El crimen organizado acaba de tomar la Televisora TC de Guayaquil en Ecuador mientras estaban en vivo. Tienen secuestrado a los periodistas y los camarógrafos. Son miembros de la pandilla de Los Lobos. pic.twitter.com/E7rLDUJtkT — Agustín Antonetti (@agusantonetti) 9 de enero de 2024

D'acord amb Ecuavisa, els delinqüents van apagar els llums del set d'enregistrament i el senyal va ser després suspès. "Estem a l'aire perquè sàpiguen que no es juga amb la màfia", havia dit abans un dels assaltants.

La policia va confirmar el desplegament d'efectius a l'exterior del canal, ubicat al nord la ciutat de Guayaquil. "Davant l'ingrés de delinqüents a les instal·lacions d'un mitjà de comunicació a #GYE les nostres unitats especialitzades es troben desplegades al lloc per atendre aquesta emergència". En un vídeo difós a través de les xarxes socials, un dels presentadors demana que "si us plau" marxi la Policia per evitar un desastre més gran.

Alhora, la premsa va informar que tres agents policials segrestats a la ciutat del sud de Machala, i un altre uniformat a Quito. "Cap d'aquests fets no quedarà en la impunitat", va assegurar la institució.

La crisi té múltiples escenaris que es connecten a les presons, des d'on el narcotràfic intervé portes fora i conquereix territoris urbans per força. El secretari de Comunicació, Roberto Izurieta, va reconèixer que hi ha a l'Equador un sistema carcerari fallit. "Un qualificatiu que no és nou; no obstant, el reconeixement dels fets és un primer pas que ha d'obrir camí a les solucions concretes i duradores, no a una 'calma' momentània", va assenyalar el diari El Universo a la seva editorial.

He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller,… pic.twitter.com/rVfSTFmHlG — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) 9 de enero de 2024

Classes cancel·lades a la Universitat

La Universitat de Guayaquil va suspendre aquest dimarts totes les activitats a les seves instal·lacions on vídeos difosos a les xarxes socials mostra diversos estudiants fugint, després que moments abans homes armats entressin al canal de TC Televisió a l'Equador en plena transmissió en viu.

Caos en la universidad de Guayaquil!! Delincuentes ingresaron e intentan secuestrar a las personas pic.twitter.com/2wQxpdYCLO — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) 9 de enero de 2024

"Davant els moments de commoció social que es viu al país, informem a la comunitat universitària que queden suspeses totes les activitats acadèmiques i Administratives a totes les dependències de la Universitat de Guayaquil, es procedirà al sistema de teletreball", ha informat la universitat a les seves xarxes socials, sense donar-ne més detalls.

Altres centres educatius així com algunes institucions de l'Estat es troben en alerta davant dels actes violents registrats aquest dimarts a la ciutat de Guayaquil.