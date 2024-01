En poc més d'una setmana la Constitució serà modificada per tercera vegada des de 1978. La paraula "disminuïts" desapareixerà i serà substituïda per "persones amb discapacitat". El canvi, reclamada pels col·lectius socials des de fa anys, ha estat acceptat a tràmit per una àmplia majoria del Congrés -només s'ha abstingut Vox- gràcies a l'acord que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo van tancar a finals de desembre. Retocar l'article 49 de la Carta Magna va ser l'únic oasi d'entesa plena entre tots dos. Aquest dimarts, al primer dels debats que ha d'afrontar la iniciativa, el líder del PP ha aplaudit el pacte amb els socialistes, encara que també ha aprofitat per criticar durament les negociacions del Govern amb els seus socis parlamentaris, i el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assenyalat que el camí és l'"entesa".

"La modificació és modèlica perquè parteix d'una reivindicació social (...) i perquè adquireix forma d'un acord entre els dos grans partits. Hi ha hagut una negociació honesta, un text compartit i amb els informes preceptius que avalen la modificació", ha dit dit Feijóo sobre les converses amb el PSOE. I, per contraposició, ha denunciat que les altres lleis impulsades per l'Executiu són fruit de la imposició d'"una minoria que pretén suplantar les majories", que s'elaboren amb "opacitat" i amb l'objectiu d'"erosionar la llei de lleis".

Per concloure, ha fet una crida al PSOE que segueixin dialogant amb ells com ho han fet per a aquesta modificació: “Aquest és el camí que hem d'emprendre. Si mantenim aquesta voluntat, aquesta reforma no seria un oasi al desert de la crispació que alguns han triat”. Bolaños també ha reclamat als conservadors que surtin del 'no' etern: "Aquest és el camí, entendre'ns en allò que és indiscutible, a complir la Constitució ia reformar-la per millorar-la també".

La modificació

El diputat del PSOE Emilio Saez, exvicepresident de CERMI i exesportista paralímpic, ha recordat que a Espanya hi ha prop de 4.300.000 persones amb discapacitat i que era imprescindible posar fi a la paraula "discapacitat". En aquest sentit, ha recordat que a la dècada dels 70 va ser qualificat per l'Estat com "subnormal" a causa de la seva poliomielitis, als 80 d'"invàlid" i als 90 de "disminuït". Així, ha defensat la necessitat d'implementar a la Constitució un llenguatge que sigui "digne i just".

També ha apuntat que amb el nou article 49 les persones amb discapacitat podran reclamar als poders públics més drets. En concret, el text que s'aprovarà de manera definitiva dimecres que ve es recull que els poders públics "impulsaran les polítiques que garanteixin la plena autonomia personal i la inclusió social de les persones amb discapacitat, en entorns universalment accessible". Afegeixen que “s'atendran particularment les necessitats específiques de les dones i els menors amb discapacitat”.

Altres assumptes

La proposta, pactada únicament entre el PSOE i el PP, ha estat acceptada per l'àmplia majoria de la Cambra Baixa, amb l'única excepció de Vox, encara que entre els socis de l'Executiu hi ha hagut nombroses crítiques. Sobretot, perquè socialistes i populars hagin imposat la reforma a la resta de grups, gairebé sense debat i amb procediment exprés. Diverses formacions, entre les quals Sumar i el PNB han anunciat que registraran esmenes per obrir debats sobre altres assumptes de la Constitució.

Tot i això, Feijóo ja s'ha cerciorat de recordar que el pacte amb el PSOE inclou limitar la reforma a l'article 49. Fins i tot, fonts socialistes estudien que les esmenes dels seus socis podrien ser inadmeses a tràmit per no versar sobre aquest precepte concret. En espera de l'última decisió que s'adopti, els grups podran registrar esmenes aquest dimecres i dijous es debatran en un nou ple del Congrés que, a més, donarà el vistiplau a la proposició de llei. La modificació quedarà a punt perquè dimecres que ve el Senat l'aprovi de manera definitiva.