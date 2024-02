El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat un suport "massiu" al president en funcions de la Xunta de Galícia i candidat del PP, Alfonso Rueda, a les eleccions gallegues del 18 de febrer. "És la resposta que no volen escoltar Pedro Sánchez ni els nacionalistes", ha assegurat durant un míting a Pontevedra. Feijóo ha fet costat a Rueda, el seu successor al govern gallec, acompanyat també de l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy. Feijóo ha demanat que ningú doni per feta la victòria del PP –que auguren les enquestes– perquè pot no ser suficient per mantenir-se al govern i ha recordat que ell, com a líder estatal del partit, no ha pogut formar govern malgrat ser el grup amb més representació al Congrés dels Diputats.