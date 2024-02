El director de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, estarà un temps de baixa després de patir una hemorràgia cerebral a causa d'un aneurisma la setmana passada. Segons ha informat a X el mateix Puigdemont, la recuperació d'Alay està sent "molt bona", tot i que reconeix que "encara queden setmanes d'incertesa que el mantindran de baixa per una temporada". En la mateixa piulada, l'eurodiputat de Junts ha agraït la feina dels professionals sanitaris i les mostres d'afecte rebudes "que per raons òbvies de moment no pot correspondre de manera personal".