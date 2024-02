El vaixell Open Arms, en missió conjunta amb World Central Kitchen, organització fundada pel xef José Andrés, es troba des del divendres passat atracat en el port de Lárnaca, Xipre, amb tones de menjar i aigua a bord amb la idea de preparar un corredor humanitari fins a la Franja de Gaza.

L'objectiu és ajudar a pal·liar la greu crisi humanitària que pateix la població civil d'aquest enclavament. Es tracta d'una operació d'alta complexitat, que fins ara no s'ha aconseguit dur a terme, a pesar que el Ministeri d'Exteriors d'Israel anunciava el 20 de desembre de 2023, la ràpida obertura d'un corredor humanitari marítim des de Xipre, que estaria subjecte a una “inspecció de seguretat coordinada per Israel”.

La missió es divideix en dues fases. La primera va arrencar fa una setmana, quan l'Open Arms, després d'un bloqueig administratiu de 20 dies en Crotona, (Itàlia) salpava, carregat de tones de menjar i aigua, rumb a Xipre.

La segona fase, molt més complexa, està en marxa des de l'arribada divendres passat de l'Open Arms a Lárnaca, Xipre, on totes dues organitzacions treballen conjuntament aportant estructura i recursos que puguin garantir el desembarcament d'aliments i estris de primera necessitat per a la seva posterior distribució al nord de Gaza, on, segons apunta l'organització, la població segueix sense rebre menjar ni aigua a causa de la dificultat que tenen els camions a creuar el territori des del pas de Rafah, al sud de la franja.

L'objectiu de la missió és establir una ruta d'entrada d'aliments i material sanitari en la zona nord de Gaza amb diferents llocs de lliurament en funció de les necessitats, per a garantir una entrada constant d'ajuda humanitària.

Més de quatre mesos de conflicte armat han deixat ja més de 29.000 morts, segons les autoritats de la Franja de Gaza, controlades per Hamàs.

Amb centenars de milers de persones desplaçades, l'ONG posa l'accent que l'amenaça de fam està cada vegada més present, en un moment en què les vies d'accés per terra per a l'entrada d'ajuda humanitària són insuficients.

Open Arms ha obert ja una via de donacions per a finançar el seu pla d'ajuda.