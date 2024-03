Ja era coneguda la llegendària voracitat de les orques per a matar a les seves preses, però fins ara no s'havia aconseguit gravar un atac tan fulminant i violent d'un d'aquests animals contra un tauró blanc. Es tractava d'un combat entre dos grans depredadors de la mar en el qual no era fàcil pronosticar quin dels dos anava a ser el guanyador. No obstant això, l'orca es ‘va berenar’ al tauró en només dos minuts.

Aquest excepcional atac, que va tenir lloc enfront de la costa de Mossel Bay (Sud-àfrica), representa “un comportament sense precedents que subratlla l'habilitat excepcional de l'orca", va explicar Alison Towner de la Universitat de Rhodes, qui va dirigir un equip de recerca internacional relacionat amb aquesta observació. És sabut que les orques actuen en grup per a capturar preses grans, com a lleons marins, foques, balenes i, per descomptat, també taurons. En caçar unides, poden envoltar a les seves preses i utilitzar la seva intel·ligència i força combinades per a atacar-les amb èxit. Al marge d'actuar en grup, les orques poden caçar també animals grans de manera individual. No obstant això, aquest és el primer cas en què es documenta gràficament un atac individual contra un dels depredadors més grans del món: el gran tauró blanc. "Les orques mostren una gran preferència per menjar el fetge ric en lípids dels taurons blancs, un comportament alimentari especialitzat", explica Towner, que ha estudiat els grans taurons blancs durant els últims 17 anys. En només dos minuts "El que hem presenciat és una orca, sobrenomenada Starboard (a causa de la seva aleta dorsal danyada), actuant en solitari per a immobilitzar i menjar-se a un tauró blanc en el sorprenent període de només dos minuts”, va afegir. De fet, en la gravació i en les fotos pot veure's a l'orca Starboard atacant a un tauró blanc juvenil de 2,5 metres, i portant-se després el seu fetge entre les gargamelles més enllà del vaixell des del qual es va gravar. "Aquest albirament és una evidència de la caça en solitari realitzada per part de, almenys, una orca, la qual cosa contradiu el comportament habitual de caça cooperativa que sol veure's en aquesta regió”, va assenyalar l'expert. No obstant això, durant aquest episodi van morir en realitat dos exemplars de tauró blanc, com el demostra el descobriment d'un segon cadàver que mesurava 3,55 metres de longitud en els voltants. Impacte sobre les poblacions de tauró Els biòlegs no oculten la seva preocupació pels efectes que pot tenir l'assetjament de les orques sobre els taurons en aquesta part del món. "L'estudi planteja preguntes sobre l'impacte que pot provocar l'actuació de les orques sobre les poblacions de taurons a Sud-àfrica", diu Towner. "El desplaçament de diverses espècies de taurons a causa de la presència d'orques pot tenir implicacions per a l'alliberament de mesopredadores i possibles canvis tròfics en l'ecosistema marí", va afegir. Comprendre la dinàmica ecològica de les caceres que realitzen les orques és fonamental en els esforços de conservació marina. Els autors afirmen que aquest esdeveniment "subratlla la necessitat urgent d'estratègies de conservació adaptables i un seguiment ecològic davant condicions ambientals canviants". Estudi de referència: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2989/1814232X.2024.2311272