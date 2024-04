VÍDEO: Greenpeace elabora un ram de núvia per a Almeida amb branques d'arbres talats a Madrid en una nova acció de protesta

Una desena d'activistes de Greenpeace i del col·lectiu veïnal No a la Tala han elaborat un ram de núvia per a l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, qui contrau matrimoni aquest dissabte, amb branques d'arbres talats a la capital en una nova acció de protesta enfront del Palau de Cibeles, seu de l'Ajuntament de Madrid. Es tracta d'un regal que, segons han explicat els activistes en un comunicat, vol simbolitzar el seu compromís contra "la desaparició dels arbres de la ciutat", i que està fet amb branques i troncs de podes i tales recents.

"La motoserra ha de ser un vici perquè ja són més de 55.000 els arbres adults que s'han perdut a Madrid entre 2019 i 2023. És com anar a la perruqueria, que es comença per les puntes i acabes amb tall al zero. Fins i tot arbres centenaris i protegits per la pròpia llei madrilenya, com els cedres de l'Himàlaia dins del Paisatge de la Llum, reconegut com a Patrimoni de la Humanitat, han sucumbit", han censurat els activistes.

En aquesta línia, han assenyalat que de poc serveix trasplantar o plantar exemplars joves en parcs de la perifèria i han defensat que els arbres "han d'estar a peu de carrer i en tots els barris, especialment aquells on més calor pateixen".

Diferència de 8 ºC

"A Madrid, la diferència de temperatura entre el centre de la ciutat i les zones no urbanitzades de la perifèria ha arribat a ser de fins a 8 °C. El laberint d'asfalt, formigó i l'altura dels edificis formen un autèntic forn, el fenomen conegut com a illa de calor, que a l'estiu de 2023 va arribar a pujar la temperatura en el centre fins als 40 °C", han subratllat.

Consideren que és fonamental treballar per a aconseguir que els entorns urbans s'adaptin a aquesta realitat i es converteixin en entorns "resilients i habitables", que protegeixin a tota la seva població. "I els arbres, espais verds i altres elements de vegetació urbana són essencials per a això", han afegit.

Per això, demanen als governs municipals que conservin i augmentin l'arbratge i la cobertura vegetal en els seus barris i ciutats i que assegurin accés de tota la població, especialment la més vulnerable, a espais verds "pròxims i vivibles".