Aliança Catalana supera els 10.000 avals entre totes les circumscripcions i es podrà presentar a les eleccions del 12-M

Aliança Catalana ha aconseguit els avals necessaris per a presentar-se a les eleccions del 12-M. Fonts del partit han assegurat a l'ACN que ja s'ha superat el topall de les 10.000 signatures entre les quatre circumscripcions, cosa que els permet entrar a la cursa per intentar fer-se un lloc al Parlament. La llei electoral estableix com a necessaris els avals del 0,1% del cens de cada circumscripció. La recollida s'ha dut a terme des de fa un parell de setmanes per diferents poblacions d'arreu del país. Sílvia Orriols serà la candidata d'Aliança Catalana, formació que ella presideix i amb la qual governa l'Ajuntament de Ripoll.