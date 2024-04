El cel d'Atenes es tenyeix de taronja pels núvols de pols del Sàhara

Els cels sobre el sud de Grècia, inclosa la capital Atenes, s'han tenyit de taronja a causa de núvols de pols del desert del Sàhara, en un dels pitjors episodis d'aquest tipus des de 2018.

El cel sobre la capital grega, on se situa l'Acròpoli i el Partenó, es va tenyir per complet de taronja aquest dimarts i la visibilitat continua sent limitada aquest dimecres. Les autoritats han instat els grecs amb afeccions respiratòries a limitar el temps que passen a l'aire lliure, usar màscares protectores i evitar fer exercici físic fins que es buidin els núvols de pols.

Els forts vents del sud van arrossegar la pols del desert del Sàhara cap a la zona meridional del país, encara que els núvols ataronjats han arribat aquest dimecres fins i tot fins a la ciutat de Salònica, al nord del país.

Segons l'Observatori Nacional d'Atenes, es tracta d'un dels episodis més greus de concentracions de pols i sorra del Sàhara des del març de 2018, quan els núvols es van situar sobre l'illa de Creta. Les autoritats han advertit també sobre l'augment de les concentracions de micropartícules de contaminació per aquest fenomen.

No obstant això, alguns atenesos van decidir pujar a alguns dels pujols d'Atenes per a gaudir des de l'alt de la vista del to ataronjat que embolica la capital. Segons el servei meteorològic nacional (EMY), es preveu que els cels es buidin avui a mesura que els vents canviïn i moguin la pols.

El Sàhara allibera entre 60 i 200 milions de tones de pols mineral a l'any. La major part de la pols descendeix ràpidament a la Terra, però algunes de les partícules petites poden viatjar grans distàncies, arribant a vegades a Europa.