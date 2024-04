El Parlament Europeu designa el Corredor Mediterrani com una "xarxa clau" perquè estigui completat abans del 2030

El Parlament Europeu ha designat el Corredor Mediterrani com una de les nou "xarxes clau" d'Europa perquè estigui completat abans del 2030. Així han votat els eurodiputats en el ple d'Estrasburg d'aquest dimecres -amb 565 vots a favor, 37 en contra i 29 abstencions-, que també han inclòs en la mateixa categoria el Corredor Atlàntic i la connexió entre el Mediterrani i els països escandinaus. La decisió de l'Eurocambra s'emmarca en la revisió de les directrius a la Unió Europea per al desenvolupament de la xarxa transeuropea de transport, que té com a objectiu la interconnexió a través del ferrocarril de ciutats, ports i aeroports europeus per fer el transport de persones i mercaderies "més fàcil, ràpid i assequible".

Malgrat l'amplíssima majoria amb què s'ha aprovat el document, 11 dels 13 membres del Partit Popular espanyol -els únics que no han votat han estat Dolors Montserrat i Esteban González Pons per no trobar-se al ple- s'hi ha posicionat en contra. La resta del Partit Popular Europeu, en canvi -a excepció de dos eurodiputats de la formació- hi ha votat a favor.

Després de conèixer el resultat de la votació, el comissionat del govern espanyol per al Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, ha lamentat la decisió dels populars. "No entenc el seu vot negatiu i em dol com a coordinador del Corredor Mediterrani; continuarem treballant per aquest projecte", ha escrit a X.