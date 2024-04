Hazte Oír presenta també una querella contra Begoña Gómez per un suposat delicte de tràfic d'influències

Hazte Oír ha presentat aquest divendres una querella contra Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol, per un presumpte delicte de tràfic d'influències. La denúncia s'ha presentat davant el jutjat d'instrucció 41 de Madrid, el mateix tribunal que dimecres ja va obrir diligències pel mateix delicte arran d'una denúncia similar de Manos Limpias. Aquest pas va precipitar que, el mateix dimecres, Sánchez anunciés que cancel·lava la seva agenda durant cinc dies per decidir si deixava el càrrec. Segons Hazte Oir, la seva querella complementa les tres denúncies presentades prèviament contra Gómez davant de la Fiscalia Europea, la Fiscalia General de l'Estat i l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau.

"El 8 d'abril passat vam presentar una denúncia d'aquests fets davant la fiscalia, però, malgrat el temps transcorregut, no s'ha pronunciat sobre el possible caràcter delictiu dels fets denunciats", ha explicat aquest divendres el portaveu de l'entitat, Miguel Tomás. Segons apunta, el silenci del ministeri públic -que atribueixen a la dependència governamental dels fiscals- els ha portat a formalitzar la querella davant el jutjat.

Per Hazte Oír, organització amb un historial de denúncies contra independentistes i moviments d'esquerres, la querella ha de servir perquè la justícia "prengui cartes". "Confiem en el sistema judicial espanyol i confiem que si es descobreix la comissió d'algun delicte, s'actuï en conseqüència, sense importar si el delinqüent és un senyor anònim o com en aquest cas, la dona del president del govern", ressalten.

"Aquesta querella és més àmplia que la denúncia presentada per Manos Limpias, ja que incideix en més fets suposadament delictius, i va acompanyada de diversa documentació procedent d'arxius públics", conclouen. De fet, aquest dijous Manos Limpias va admetre que la seva querella contra Gómez es basava "només" en informacions aparegudes a mitjans i portals suposadament periodístics.

En una nota, l'entitat va detallar que en veure que la Fiscalia no actuava d'ofici davant les informacions aparegudes sobre Gómez va decidir posar en coneixement del jutjat aquestes informacions. "Si no són certes (...) seran els qui les van publicar els qui han d'assumir la falsedat, però si són certes entenem que la causa judicial haurà de seguir", defensaven.

Carrera lligada a "l'ascens" de Sánchez

La querella d'Hazte Oir, representada per l'advocat Javier Pérez-Roldán, recorda la relació matrimonial que uneix la denunciada amb el president espanyol i vincula el desenvolupament laboral de Gómez a "l'ascens polític del seu marit". "Hi ha indicis suficients per sostenir que la querellada s'ha prevalgut de la condició d'esposa del president del govern per establir relacions comercials i professionals amb diverses empreses i entitats", ressalta la querella.