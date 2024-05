Espanya és el país de la Unió Europea amb major esperança de vida, de 84 anys

Espanya és el país de la Unió Europea (UE) que registra una major esperança de vida, de 84 anys, i se situa per sobre de la mitjana comunitària, que se situa en els 81,5 anys, segons reflecteixen les últimes dades actualitzades aquest divendres per l'agència estadística comunitària Eurostat. Són les dades preliminars recaptades al tancament de 2023, segons els quals Espanya ostenta l'esperança de vida en néixer més alta de tota la Unió Europea (84 anys), seguida a molt poca distància en el segon lloc per Itàlia (83,8 anys) i en el tercer lloc per Malta (83,6 anys).

En total, 15 dels 27 països de la UE superen la mitjana comunitària de l'esperança de vida (81,5 anys). L'esperança de vida més baixa es registra a Bulgària (75,8 anys), seguit de Letònia (75,9 anys) i Romania (76,6). En general, països amb l'esperança de vida més baixa són els d'Europa de l'Est i els Bàltics, mentre que els països del Mediterrani, Escandinàvia i Europa central presenten els registres més elevats.

De major a menor

Aquesta és l'esperança de vida de tots els països de la UE, ordenats de major a menor: Espanya (84); Itàlia (83,8); Malta (83,6); Suècia (83,4); Luxemburg (83,4); França (83,1); Bèlgica (82,5); Xipre (82,5); Portugal (82,4); Països Baixos (82); Eslovènia (82); Dinamarca (81,9); Finlàndia (81,7); Grècia (81,6); Àustria (81,6); Alemanya (81,2); República Txeca (80); Estònia (78,8); Croàcia (78,8); Polònia (78,6); Eslovàquia (78,1); Lituània (77,3); Hongria (76,9); Romania (76,6); Letònia (75,9); Bulgària (75,8).

En comparar aquestes dades de 2023 amb els registres de 2019, l'any de referència per a establir comparacions, a l'ésser l'últim abans de l'esclat de la pandèmia, resulta que fins a 18 països de la UE han augmentat la seva esperança de vida, mentre que Espanya, en canvi, s'ha mantingut estable en els 84 anys.

L'augment més gran de 2019 a 2023 s'ha produït a Romania, amb 1 any més d'esperança de vida, seguit de Lituània (+0,8 anys) i Bulgària, República Txeca, Luxemburg i Malta (tots ells amb un increment de +0,7 anys). Per contra, Àustria i Finlàndia van registrar els majors descensos (-0,4 anys cadascun), seguits d'Estònia i els Països Baixos (-0,2 anys).