Gairebé 20.000 immigrants han arribat a Espanya en el que va d'any, tres vegades més que el 2023

Des que va començar l'any han arribat a Espanya 19.887 persones de manera irregular per mar o terra, una xifra que gairebé triplica el nombre d'immigrants que van arribar en el mateix període de 2023 quan ho van fer 6.858. És una de les xifres més destacades del balanç quinzenal del Ministeri d'Interior publicat aquest divendres i que reflecteix les arribades irregulars d'immigrants des de l'1 de gener fins al 2 de maig, amb un augment del 190% respecte al mateix període del passat any, la qual cosa es tradueix en 13.029 immigrants més.

Com és habitual, la gran majoria dels 19.887 migrants que van accedir a Espanya des que va començar l'any el van fer per Canàries: 15.982 persones en 242 pasteres, la qual cosa suposa un increment del 369% respecte a 2023 quan la xifra d'immigrants va ser de 3.401 en 77 embarcacions. Malgrat la xifra global, les arribades a l'arxipèlag canari s'han reduït en els últims dos mesos, perquè 2024 va arrencar amb xifres molt altes d'immigració irregular. De fet, al gener i febrer van arribar 11.932 migrants; en tant que al març van ser 1.183, i a l'abril al voltant de 2.800.

Mentrestant, a la costa de la Península i Balears les arribades segueixen en lleuger descens: 2.947 migrants, un 4,7% menys que en els mateixos mesos de 2023. A més, des que va començar 2024, no ha arribat cap persona a Ceuta per mar, a diferència de l'ocorregut en 2023, quan ja havien accedit 16 persones, i només una a Melilla, mentre que l'any passat s'havien comptabilitzat 32 arribades.

D'aquesta manera, per via marítima, en total, a Espanya han accedit per la via irregular 18.930 persones, 12.383 més que en el mateix període de l'any passat, en 454 pasteres. Per la via terrestre, han augmentat més del triple les arribades a Ceuta i Melilla, amb 957 persones en total, 646 més que les 311 dels primers quatre mesos de 2023. D'aquests, la gran majoria (947) van arribar a Ceuta i només 10 a Melilla.