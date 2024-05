El Ministeri de Cultura elimina el Premi Nacional de Tauromàquia: "Cada vegada va menys gent als toros"

El govern espanyol ha decidit eliminar el Premi Nacional de Tauromàquia. Segons fonts del Ministeri de Cultura, aquest pas es pren per reflectir millor les prioritats d'una societat amb cada cop menys afició pels toros i més preocupació pel benestar animal. Des de l'equip que encapçala Ernest Urtasun agreguen també que l'assistència als espectacles taurins se situa, segons les dades del període 2021-2022, només en l'1,9% de la població de l'Estat, fet que justificaria per "una nova revisió" d'aquests guardons nascuts l'any 2013 i que l'any passat van premiar 'El Juli'.

Fonts del Ministeri han precisat així mateix que els Premis Nacionals fomenten “àrees de la cultura i que la tauromàquia ja no té el suport majoritari de la societat espanyola, i a més hi ha cada vegada menys gent que va als espectacles taurins.”

El tràmit per suprimir el premi començarà amb l'obertura d'una consulta pública, que és el primer pas necessari per modificar l'ordre ministerial que regula el conjunt de premis nacionals del Ministeri de Cultura. Des de l'executiu argumenten que el pas és coherent amb els posicionaments que ha anat esgrimint Urtasun els darrers temps recordant que "una majoria d'espanyols que no comparteixen el maltractament animal".

La supressió del Premi Nacional de Tauromàquia se suma a la decisió d'Urtasun de no atorgar cap Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts 2023 (les úniques que ha proposat fins ara) a ningú vinculat al sector de la tauromàquia, un recorregut que des del Ministeri de Cultura asseguren que mantindran "en cada moment que calgui prendre una nova decisió".

Page anuncia un nou premi de tauromàquia

La decisió del Ministeri de Cultura ha provocat enuig als cercles taurins de l'Estat. També algunes veus del PSOE com el president de Castella-la Manxa Emiliano García Page s'han desmarcat de la mesura. "Vull anunciar que contactarem amb el sector taurí per crear des de Castella-la Manxa uns Premis de Tauromàquia. Aquests premis també tenen l'ambició de poder ser coordinats o compartits amb altres autonomies, ja que pretenem que tinguin abast nacional i internacional", ha escrit a les xarxes poc després de conèixer la proposta d'Urtasun.