«Ara et quedes sense la nena»

«Ara et quedes sense la teva filla i me l’emporto amb mi». Aquest és un fragment de la carta que Cristina Rivas Espejo va deixar al seu marit abans de posar fi a la vida de la seva filla, la petita Yaiza de quatre anys, al seu domicili de Sant Joan Despí, al Baix Llobregat, segons el sumari del cas. Aquest dilluns comença a l’Audiència de Barcelona el judici amb jurat popular contra aquesta dona que va agafar una bossa de plàstic i va asfixiar la nena el 31 de maig del 2021, segons ella mateixa va confessar al jutjat que va investigar l’assassinat, que no tenia una altra fi que castigar el que fins a 2019 havia estat la seva parella sentimental i pare de Yaiza. Després de l’assassinat, la processada va intentar suïcidar-se ingerint pastilles.

Cristina Rivas i Sergio Peiró, l’exparella, tenien la custòdia compartida de Yaiza. La setmana del crim estava amb la seva mare, a l’avinguda de Barcelona de Sant Joan Despí. Va ser a la nit del 31 de maig quan la dona va asfixiar la seva filla i va provocar la seva mort per insuficiència respiratòria. La petita no va tenir l’oportunitat de defensar-se en estar adormida i sota els efectes de substàncies tranquil·litzants i sedants. No podia «esperar un atac per part de la seva mare”» exposa a la seva qualificació la fiscalia. Juntament amb l’acusació particular, que exerceix l’advocat Juan Carlos Zallas en nom del pare de la petita i dels avis paterns, sol·liciten la pena de presó permanent revisable. La defensa, per la seva banda, demana que s’absolgui la processada, en aplicar-li l’eximent de trastorn mental.

Cristina Rivas va deixar escrites quatre cartes: per a la seva exparella, per a la seva mare, per al seu pare i per a la seva àvia. «Hola Sergio, mira el que m’has fet fer», li deixava anar al seu exmarit, amb qui va intentar tornar dies abans del crim. «Ara fes tu el que vulguis amb la teva vida, però a la meva filla me la porto amb mi, que per això l’he parit jo i no te la quedaràs tu. Ella i jo estarem a un lloc millor», afirmava. A la missiva va afegir: «No penso permetre que et quedis amb la meva princesa» i «sort i gràcies per aconseguir que mati a la teva filla».

«Et cuidarà des del cel»

A la carta al seu pare (»Pel meu pare amb afecte, espero que puguis perdonar-me»), Cristina Rivas també li confessa la mort de Yaiza i escriu: «Et cuidarà des del cel perquè serà l’àngel de la guarda que et guiarà» . Descriu que no podia permetre que la seva exparella es quedés a la nena. «Perdona’m per endur-me la meva filla amb mi», li deia en aquest escrit en què, a més, li deixava el cotxe i li explicava com canviar la titularitat.

Nota manuscrita de Cristina Rivas. / EPC

A la seva mare li deia: «No estiguis trista perquè sé que no haguessis vist la nena igualment». I a la seva àvia: «Per tot el que m’ha fet (l’exparella) i per venjança cap a ell, m’emporto la meva filla amb mi perquè igualment, coneixent-lo, no us deixaria veure-la mai».

L’anàlisi del telèfon mòbil de Cristina Rivas efectuada pels Mossos, que van batejar la investigació amb el nom de ‘cas papallona’, ofereix una radiografia de la manera de ser i actuar de la processada. Per exemple, els investigadors van constatar que l’acusada va buscar a internet de manera «frenètica» a partir del març del 2021, dos mesos abans de l’assassinat, entrades relacionades amb el documental ‘Explicar la veritat per seguir viva’, de Rocío Carrasco. Aquest rastreig es va prolongar fins al mateix dia del crim. La processada estava «obsessionada», segons els Mossos en un informe, i expressava el temor que el seu exmarit pogués fer el mateix amb Yaiza. És a dir, posicionés la seva filla en contra perquè la nena preferís la nova parella de Sergio. Els agents asseguren que Cristina Rivas va poder fer un «paral·lelisme amb la seva vida, identificant-se amb el que presumptament va patir» Rocío Carrasco.

L’acusada també va buscar a internet informació sobre successos en què nens haguessin estat assassinats pels seus progenitors, entre ells el del petit Gabriel Cruz (assassinat per la parella del seu pare a Almeria), la desaparició de les petites Olivia i Anna, que van ser assassinades pel seu pare, Tomás Gimeno, a Tenerife, o el crim de la petita Assumpta Basterra a Santiago de Compostel·la a mans dels seus pares. També hi havia entrades de pàgines relacionades amb sobredosis de medicines, l’obtenció d’una arma il·legal, enverinaments, suïcidis, cartes de comiat, bosses de plàstic i màgia negra.

