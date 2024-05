El CIS situa el PSOE 5 punts per sobre del PP que Sánchez hagi anunciat que manté el càrrec

El baròmetre del maig del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) situa el PSOE amb una intenció de vot del 35,5%, 5,1 punts per sobre del PP (30,4%). L'enquesta està realitzada entre el 3 i el 8 de maig, és a dir, després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés que es queda al càrrec tot i prendre's 5 dies per reflexionar. El 29 d'abril el CIS va publicar una enquesta flaix que va fer després que Sánchez anunciés la reflexió però abans que expliqués la seva decisió de continuar. Un sondeig que situava el PSOE 9,4 punts per davant del PP. En canvi, en l'últim baròmetre del mes d'abril, abans que Sánchez sacsegés el taulell polític, el CIS situava el PP (33,5%) un punt per davant del PSOE (32,5%).

El PSOE es manté en primera posició tot i perdre 3,1 punts en relació a l'última enquesta del CIS. En canvi, el PP millora en 1,2 punts. Això fa que la diferència entre els dos passi de 9,4 punts a 5,1. L'enquesta que s'ha fet pública avui dimarts és la primera que s'ha realitzat després que Sánchez decidís mantenir-se com a president del govern espanyol. 5 dies abans havia apuntat la possibilitat de dimitir pels "atacs" contra la seva dona, Begoña Gómez, a qui se li ha obert una causa judicial.

El baròmetre del maig situa Vox en tercera posició amb una estimació de vot del 10,2%, 8 dècimes menys que a l'abril. En canvi, Sumar creix 8 dècimes respecte a l'enquesta flaix que es va fer pública el 29 d'abril. Podem recula quatre dècimes situant-se en el 2,2%.

Pel que fa als partits catalans, Junts millora en una dècima i obté el 1,5%, segons el CIS, per sobre d'ERC, que perd una dècima i se situa en l'1,1%.