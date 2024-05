El Govern d'Espanya aprova una llei destinada a retornar la sanitat a tots els immigrants sense padró

Dotze anys després que el Govern del PP exclogués de la sanitat als immigrants sense papers, el Consell de Ministres ha aprovat un projecte de llei destinat a recuperar la universalitat del sistema sanitari, de manera que els residents a Espanya, amb independència de la seva situació administrativa, podran ser atesos en els centres sanitaris, sense la possibilitat que se'ls denegui l'assistència o després els arribi una factura exigint-los el pagament pels serveis rebuts.

La decisió de l'Executiu arriba pocs mesos després de la polèmica que va generar la decisió de l'alcaldessa ultra de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, de restringir l'empadronament als immigrants, la qual cosa dificulta el seu accés a la targeta sanitària i altres serveis públics. I no és l'únic cas: durant els primers nou mesos de 2023 es van produir 17.000 "barreres" a la sanitat pública que van afectar 8.809 persones, segons ha documentat Metges del Món, una de les entitats del tercer sector que, juntament amb altres oenegés, més ha treballat perquè Espanya deixi enrere la retallada efectuada pel PP.

Referent a això, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha subratllat que és una "fita" recuperar "part de l'orgull" que es va perdre en 2012 i "bandejar per sempre l'exclusió sanitària de la llei del PP". "Volem tancar aquesta ferida" i, en moments de "discursos excloents", presumir de la universalitat "com a eina per a tenir societats més cohesionades, eficients i justes".

Requisits

La norma indica que els estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya tan sols hauran de signar una declaració responsable, "amb la qual cosa no se'ls negarà mai l'assistència sanitària", segons la ministra. Aquest requisit és més suau que el que es va introduir en 2018, en una reforma legal impulsada pel PSOE i també destinada a recuperar la universalitat del sistema, però que s'ha demostrat que no ha servit en tots els casos.

En aquella modificació, es va exigir als estrangers sense papers un informe dels serveis socials per a poder accedir al sistema sanitari, però aquest tràmit ha permès que algunes comunitats i ajuntaments, com el de Ripoll, imposin mesos d'espera abans de facilitar l'accés al dret, la qual cosa s'ha convertit en una nova barrera.

Assistència a l'estranger

Així mateix, el projecte legal garanteix el dret a l'assistència sanitària als espanyols que resideixen a l'estranger, els familiars que els acompanyin i els fills o filles d'estrangers residents a Espanya que accedeixin a la reagrupació, sempre que no existeixi un tercer obligat al pagament de l'atenció, segons informa el Ministeri de Sanitat.

També s'inclou el dret a la protecció de la salut durant la seva permanència a Espanya a sol·licitants de protecció internacional, sol·licitants i beneficiaris de protecció temporal, víctimes de tràfic d'éssers humans l'estada dels quals a Espanya hagi estat autoritzada durant el període de restabliment i reflexió, i als esmentats immigrants en situació administrativa irregular.

En aquest últim cas, el projecte preveu que l'assistència sigui a càrrec de les administracions públiques competents, sempre que es compleixin els següents requisits: no tenir la cobertura obligatòria de prestació sanitària per una altra via; no poder exportar el dret de cobertura des del seu país d'origen i quan no existeixi un tercer obligat al pagament.

Minorar els copagaments

D'altra banda, el projecte de llei pretén minorar els copagaments, de manera que tots els grups esmentats, quan entri en vigor la norma, no hauran de pagar el 100% dels medicaments. A més, es recupera la cartera comuna de serveis únics, la qual cosa garanteix, segons el Govern, que no es puguin incloure nous copagaments.

El projecte inicia ara la seva marxa i ha de ser estudiat pels òrgans consultius i per les Corts, per la qual cosa no arribarà al Butlletí Oficial de l'Estat, previsiblement, fins dins de diversos mesos o fins i tot anys. D'altra banda, el Govern ha aprovat el traspàs a les comunitats de 38,5 milions per a reforçar les accions encaminades a fomentar la salut mental, com a part del pla de salut mental 2022-2024.