El govern argentí descarta que Milei demani disculpes: "Les agressions han estat del govern de Sánchez"

El govern argentí ha descartat que el president Javier Milei demani disculpes per l'atac a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. "Les agressions han estat del govern de Sánchez, no correspon cap disculpa", ha assegurat el ministre de l'Interior argentí, Guillermo Francos, en una intervenció al canal de notícies TN. "No sé perquè hi ha tanta ofensa, han aixecat el tema innecessàriament i espero que el superin aviat. El president Milei no farà cap comentari sobre això en cap sentit, no creu que hagi de demanar cap disculpa, no succeirà", ha insistit Francos, que també ha negat una "crisi diplomàtica" amb Espanya i ha menystingut la crida a consultes 'sine die' de l'ambaixadora espanyola a Buenos Aires.

"Ells sabran. L'han cridat, suposo que tornarà en uns dies. És ridícul que vulguin trencar relacions amb l'Argentina", ha ironitzat el ministre de l'Interior. "L'han tractat de generador d'odi, de negacionista, d'ingerir substàncies, d'autoritari, d'antidemocràtic i de ser gent 'molt dolenta'. Tan de bo en algun moment reflexionin i demanin sinceres disculpes", ha afegit el portaveu presidencial argentí, Manuel Adorni, en un missatge a X sobre la polèmica.