Espanya reconeixerà oficialment l'Estat de Palestina el 28 de maig

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que el Consell de Ministres del pròxim dimarts, 28 de maig, aprovarà el reconeixement de l'Estat de Palestina. Sánchez ha fet l'anunci durant la seva compareixença davant el ple del Congrés dels Diputats, on ha assegurat que actua en aquesta direcció per "coherència" i perquè cal "passar de les paraules a l'acció" i dir als milions de palestins que pateixen "que estem amb ells i hi ha esperança", perquè "per molts murs que s'aixequin, pobles que es bombardegin i assentaments il·legals que es construeixin, la terra i identitat de Palestina seguiran existint als nostres cors, a la legalitat internacional i al projecte futur d'un Mediterrani en harmonia".

El reconeixement d'Espanya es fa en coordinació amb altres països europeus com Irlanda o Noruega, que han mostrat sintonia amb Sánchez pel que l'ofensiva d'Israel a Gaza. De fet, el primer ministre noruec, Jonas Gahr Støre, ha anunciat aquest mateix dimecres que Oslo reconeixerà l'estat palestí el dimarts 28 de maig, data que coincidiria amb la pròxima reunió del Consell de Ministres del govern de Pedro Sánchez.

L'anunci sobre Palestina arriba poc després de la gira internacional desplegada pel cap de l'executiu espanyol per aconseguir suports al seu reconeixement com a estat. El passat 18 d'abril, Sánchez va valorar de manera "molt positiva" aquesta iniciativa diplomàtica i va constatar similitud amb altres socis europeus també preocupats per l'ofensiva militar d'Israel a Gaza i els territoris palestins ocupats.

Durant la seva compareixença al Congrés, Sánchez ha recordat el primer ministre Netanyahu ha continuat amb la "destrucció de Gaza", on han mort 1.600 civils en les últimes setmanes, i ha destacat el seu compromís amb una política exterior "ambiciosa i coherent" amb els valors de la societat espanyola, un poble "pacifista" que expressa el seu rebuig avant la "massacre de Gaza". "El govern és conscient i coherent amb el sentir pacifista de poble espanyol", ha dit.

"Netanyahu segueix bombardejant hospitals i escoles i castigant amb fred i terror més d'un milió de nens, fins al punt que la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional ha demanat la seva detenció", ha recordat, i ha quedat clar que "Netanyahu no té un projecte de pau per a Palestina", perquè "la seva ofensiva només aconseguirà perpetuar l'odi, empitjorar les perspectives de seguretat per a Israel i projectar un futur inviable".

Per això ha anunciat la mesura després de consensuar-ho entre PSOE i Podem. Segons Sánchez, els països occidentals que defensen una senda de pau "estem obligats a actuar" enviant ajuda, acollint refugiats i utilitzant les eines polítiques per "dir alt i clar que no permetrem que es destrueixi la solució dels dos estats".

Sánchez també ha demanat que la sessió d'aquest dimecres sigui "un punt i a part" en la crispació dels últims anys, on es pugui debatre des de l'intercanvi d'arguments "i no des de la mentida". "Practiquem el joc net anant a buscar la pilota, no el jugador", ha demanat.