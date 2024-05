Els patinets elèctrics hauran de tenir una assegurança per a accidents

Els "vehicles personals lleugers", com els patinets elèctrics, hauran de disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil per a indemnitzar a les víctimes dels accidents. Així ho ha aprovat el govern espanyol aquest dimarts, amb l'objectiu de "compatibilitzar l'impuls al transport urbà sostenible amb la protecció a les víctimes d'accidents causats per aquests nous" mitjans de transport. Seran entesos com a vehicles personals lleugers aquells a motor que poden aconseguir una velocitat màxima entre sis i 25 km/h si el seu pes és inferior a 25 quilograms o una velocitat màxima entre sis i 14 km/h si el seu pes és superior a 25 kg.

L'obligació de comptar amb una assegurança, això sí, no serà immediata. Una vegada el Congrés aprovi d'aquí a uns mesos el projecte de llei al qual el Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts, la Comissió de Seguiment del Sistema de Valoració dels Danys i Perjudicis Causats a les Persones en Accidents de Circulació -dependent del Ministeri d'Economia- disposarà de sis mesos per emetre una proposta de desenvolupament reglamentari per concretar les característiques i l'abast de l'obligació. Així mateix, el Govern haurà de posar en marxa un registre públic de vehicles personals lleugers abans del 2 de gener de 2026.

La Guàrdia Urbana de Figueres sancionant una conductora d'un patinet elèctric, en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Figueres

Segons un estudi de la Fundació Mapfre del febrer passat, 12 persones van morir l'any passat per un sinistre ocorregut amb un vehicle de mobilitat personal, dels quals un era un vianant mort per atropellament. També van resultar lesionades 187 persones en els 297 sinistres comptabilitzats: 117 amb caràcter lleu i 70 amb caràcter greu. La principal causa dels sinistres va ser la col·lisió amb altres vehicles (61%), seguida de les caigudes (19%) i l'atropellament a vianants (14%). Per part seva, segons dades publicades de la DGT, el número de lesionats greus ha passat de 97 el 2020 a 172 el 2021 i 312 el 2022.

Indemnitzacions més altes

El projecte de llei també millora les indemnitzacions que rebran les víctimes d'accidents de trànsit. Així, el seu import passarà a actualitzar-se conforme a l'evolució de l'Índex de Preus al Consum (IPC). S'agilitzarà, així mateix, el procediment de valoració de les indemnitzacions, amb mesures com permetre acudir a qualsevol alternativa extrajudicial de resolució de conflictes (per tractar d'evitar la via judicial); facilitar informes mèdics i atestats policials de manera gratuïta; i establir terminis més reduïts de valoració mèdica i emissió d'informes.

El projecte també amplia la cobertura dels afectats, per exemple incloent a les persones dedicades a les feines de casa de la unitat familiar que pateixin un accident. El Consorci de Compensació d'Assegurances, així mateix, cobrirà els accidents en cas d'insolvència per part de les entitats asseguradores. Tots aquests canvis, segons el ministeri, compten amb el "consens de totes les parts involucrades", com les associacions de víctimes, les asseguradores i experts en assegurances i responsabilitat civil.

Vehicles agrícoles i industrials

El Consell de Ministres ja va aprovar l'avantprojecte d'aquesta llei al març de l'any passat, si bé la seva aprovació definitiva s'ha alentit per la convocatòria de les eleccions generals del juliol passat. La norma acaba d'incorporar a la legislació espanyola una directiva europea de 2021 que amplia i aclareix els vehicles que han de disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Així, comporta l'extensió de l'assegurança obligatòria a vehicles agrícoles o industrials, que fins ara estaven exempts. Els seus propietaris tindran un termini de sis mesos des que el Congrés aprovi la llei i es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat per a subscriure aquesta assegurança.

El Govern també ha aprofitat per a reformar la llei que regula la supervisió de les asseguradores. Així, els canvis permetran incrementar les facultats de control del supervisor (Direcció General d'Assegurances) per garantir la idoneïtat de les persones que dirigeixen l'asseguradora. Així mateix, s'introdueix l'obligació que aquestes companyies comptin amb plans preventius de recuperació com a eina d'anticipació i de gestió de crisi.