A judici l'acusat de donar pallisses amb cinturons i bats de beisbol als seus cinc fills durant 18 anys a Gijón

Pallisses a cops de puny, amb cinturons i fins amb bats de beisbol i tota classe d'insults durant 18 anys. Un pare de família, de nacionalitat romanesa, serà jutjat en les pròximes setmanes per la comissió de cinc possibles delictes de maltractaments habituals sobre els seus cinc fills, dos d'ells menors d'edat encara avui dia, als quals pegava i menyspreava de manera constant fins a tal punt que, en una ocasió, va arribar a amenaçar un d'ells amb un ganivet. Tot això consta en un acte del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Gijón, al qual ha tingut accés La Nueva España, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona.

La situació va ser denunciada per una de les filles de l'acusat el novembre de 2022. En aquesta denúncia es relata el clima de terror que regnava a la casa de l'investigat, que també, suposadament, centrava les seves ires sobre la seva dona, a la qual va pegar en nombroses ocasions. Si bé, en aquest cas no va arribar a plantejar cap denúncia en contra del seu marit. La querella va servir per obrir, llavors, una llarga investigació per tractar d'aclarir uns fets que van començar el 2006. Es va prendre declaració al pare, a la mare i als cinc fills, dos d'ells menors. A més, es van demanar, entre altres coses, informes als diferents centres escolars de Gijón als quals van ser les víctimes.

Segons consta en l'acte, datat a 14 de febrer d'enguany, la primera agressió va succeir el 2006 sobre un dels fills quan aquest tan sols tenia quatre anys. El pare va bufetejar a una de les criatures en entendre que, amb una pilota, li havia donat a un vidre d'un armari de casa. El document relata que "les agressions" sobre aquest menor i sobre els altres seus fills "eren contínues" arribant fins i tot a "pegar-los amb el cinturó fins que sagnaven o es pixaven damunt". El text indica que, quan la mare intentava defensar els seus petits, l'investigat li deia expressions com ara "quines hòsties els donaré", "em pixo en ells" o "els mataré". L'assumpte va seguir el 2013, quan el pare va agafar a un altre dels seus fills, de dos anys, pels cabells i el va tirar a terra. Es descriu una altra agressió a la filla gran amb "un bat beisbol" i es relata un incident el dia d'Any Nou de 2014 en el qual va pegar a un altre fill amb un cinturó.

El 2016, s'explica que, després d'arribar tard del col·legi dos dels seus fills, els va colpejar amb un bat. El 2018, parlant sobre la vida íntima de la seva filla l'acusat es va posar furiós, la va començar a arrossegar pel terra de la cuina i li va propinar diversos cops de puny. La jove va sagnar pel nas i tenia el llavi trencat. Va acudir a l'Hospital de Cabueñes, però la van obligar a dir, per camuflar la seva vida íntima, que havia estat violada i, per tapar la pallissa, que havia caigut per les escales. Aquesta va ser l'única vegada que alguna de les víctimes va acudir a un centre mèdic en aquests 18 anys, recull l'acte.

Maltractament als nens durant gairebé dues dècades

Va haver-hi més successos i més greus. El 2020, va amenaçar la seva esposa amb un ganivet que va acabar per clavar en una porta d'una habitació on la dona es va refugiar. Abans, li havia pegat i obligat a posar-se de genolls per a "donar-li puntades al cap" i "obligar-la a besar-li els peus". A l'octubre d'aquest any, la seva filla va telefonar la policia perquè, suposadament, es va emportar dos dels seus fills a comprar droga. L'acte assenyala que l'endemà es va enfrontar a aquests dos amb un ganivet i que un va haver de posar "un coixí per evitar que apunyalés al seu germà".

L'acte assenyala que l'investigat consumia alcohol i drogues. En les proves practicades, va donar positiu precisament en consum de begudes alcohòliques i en cocaïna. La jutgessa considera que aquests fets podrien ser constitutius de cinc delictes de maltractament habitual i va manar obrir judici oral. L'acusació particular representa als tres fills majors d'edat de la parella i demana per al responsable un any de presó i una indemnització de 15.000 euros.