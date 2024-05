Més enllà d'Orbán i Meloni: per què creix l'onada de l'extrema dreta a Europa?

La ultradreta està en auge a Europa. En aquests darrers 10 anys el mapa del continent es tenyeix de països que se sumen a l'onada reaccionària com a màxims representants del govern o en coalició: Itàlia, Hongria, Suècia, Finlàndia, Espanya, Alemanya… en són només alguns exemples. Els sondejos de les properes eleccions europees posen de manifest l'hegemonia conservadora i la possibilitat que sigui la primera força a França, Itàlia, els Països Baixos, Àustria i Hongria. A més, aquestes mateixes enquestes indiquen que podrien convertir-se en la tercera potència al Parlament Europeu, amb un 25% de representació a l'hemicicle.

Si fos així, serien els millors resultats de la dreta radical en la història de l'Eurocambra, però l'auge es veuria esmorteït per les diferències entre països i les dificultats per articular majories. D'una banda, Identitat i Democràcia aglutina partits com la Reagrupació Nacional de Marine Le Pen a França, Alternativa per a Alemanya i la italiana La Lliga. D'altra banda, sota el paraigua de Conservadors i Reformistes Europeus s'agrupen formacions com Germans d'Itàlia, de Giorgia Meloni, el polonès Llei i Justícia (PiS) i els espanyols de Vox, la formació ultra liderada per Santiago Abascal.

Quins són els motius?

Tot i les diferències, tots ells guarden similituds. “Responen a un moment de crisi del règim capitalista fruit de la conjunció de dues crisis: la de governança neoliberal i la crisi ecològica”. Aquesta última està cancel·lant el futur perquè "som incapaços d'imaginar un escenari on no hi hagi un progrés. Davant de tots aquest pànic i inseguretat, els partits feixistes es presenten com la gran solució oferint situacions conegudes tornant al passat", explica a EL PERIÓDICO D'ESPANYA, del mateix grup editorial, Miguel Urbán, activista, polític i autor del llibre L'emergència de Vox: apunts per combatre l'extrema dreta espanyola. De fet, el Pacte Europeu Verd és un dels punts més calents, en què aquests partits s'aferren per guanyar, sense anar més lluny, la formació de Santiago Abascal i el PP advoquen als seus programes eliminar-lo, “la dreta està construint-se a si mateixa amb el discurs negacionista de la crisi climàtica perquè el que intenta és connectar amb els agricultors molestos amb les mesures de Brussel·les”, afirma.

La crisi migratòria del 2015 va marcar un abans i un després per a l'auge dels partits nacionalistes Héctor Sánchez Margalef — Investigador del CIDOB

Una altra de les característiques fonamentals d'aquestes formacions són les seves polítiques contràries a la immigració , tal com assenyala en aquest mitjà, Héctor Sánchez Margalef, investigador del CIDOB, “l'arribada massiva de migrants al continent europeu el 205, hi ha gent que el va viure com una amenaça els seus estatus i l'extrema dreta ha sabut utilitzar això molt bé, generant a la ment dels europeus missatges com que els estrangers arriben al continent per treure'ls la feina o fer-los més pobres”. La resposta és el seu creixement exponencial i una reacció de la dreta tradicional, “blanquegen aquesta opció i, per tant, la presenten com a soci de coalició legítim per governar, o tenen difícil tornar a governar”, comenta.

El mapa europeu del feixisme

El màxim representant és Hongria. En aquest país, el govern, liderat per Viktor Orbán fa 14 anys que és al capdavant. Declarat obertament prorús i en contra de la Unió Europea el president ha cridat els seus electors que l'ajudin a “ocupar Brussel·les”: “Sabem per quina porta marxar i com reorganitzar la Unió Europea. És hora que el Consell de Vicaris tremoli també a Brussel·les”, deia en un acte celebrat recentment. De fet, el seu país va ser sancionat amb Polònia per anar “a la deriva antidemocràtica”.

El president d'Hongria, Viktor Orban, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen / Reuters

En aquest últim, l'extrema dreta no és al poder, però hi han estat durant vuit anys. A Finlàndia, Eslovàquia formen part del govern de coalició, i a Suècia no dirigeixen, però són l'aliat principal. Als Països Baixos, el govern de coalició estaria liderat pel partit de l'antiislamista Geert Wilders que es podria convertir en president després de mesos de negociació, si fos així, ha promès la "política d'asil més estricta de la història". A Alemanya preocupa l'avenç d'Alternativa per Alemanya que ja ha aconseguit calar en algunes capes vulnerables de la societat. Les seves proximitats amb feixisme neonazi, que tan present encara té Alemanya, inquieta a la cúpula de la Unió Europea, i el manté lluny d'acords amb els esmentats anteriorment. De fet, el partit ha estat expulsat amb efecte “immediat” de l'hemicicle, arran d'unes polèmiques declaracions del seu cap de files, Maximilian Krah, indicant que “no diria mai que tot home que portés un uniforme de la SS fos automàticament un criminal”.

Mentrestant, a Espanya, Vox es manté fora del govern nacional, però forma part del de cinc comunitats autònomes. Però sens dubte, una de les màximes exponents és Itàlia amb Giorgia Meloni, que es va convertir en primera ministra el 2022 d'un govern de coalició format pel seu partit, Fratelli d'Italia, juntament amb la Lega de Matteo Salvini i la Forza Italia de Silvio Berlusconi que van obtenir la victòria amb el 44% dels vots. La integració de Meloni a la Unió Europea ha estat marcada per la seva desvinculació dels termes “ultradreta” i “feixisme”. De fet, la mateixa presidenta de la Comissió Europea, la popular, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a pactar amb ella: “He treballat molt bé amb Meloni al Consell Europeu, com amb altres primers ministres. És la meva feina. És proeuropea ha estat molt clara contra Putin i pro-estat de dret”, deia recentment.

“La comissària està fent un intent per diferenciar una extrema dreta 'bona' que seria Meloni i una altra 'dolenta' que seria Alternativa per Alemanya” Miguel Urbán — Activista i polític

“La comissària està fent un intent per diferenciar una extrema dreta 'bona' que seria Meloni i una altra 'dolenta' que seria Alternativa per Alemanya”, assenyala Urban. A això afegeix que en aquest cas el Partit Popular Europeu està “passant per alt les polítiques racistes i antifeministes de la italiana”, puntua. Davant d'aquest escenari, Meloni s'ha posat a si mateixa cap de llista del seu partit per garantir que es compleixi el pronòstic de les enquestes: guanyar a Itàlia les eleccions al Parlament Europeu, cosa que enfortiria el grup de conservadors i reformistes (ECR). Una imatge similar és la que es viu a França, on Marine Le Pen, líder de l'oposició a l'Assemblea Nacional, també ha emmascarat el seu radicalisme, fins i tot, es parla de “desdiabolització”, és a dir, que la població comenci a perdre'l por a certes conductes reaccionàries.

El Partit Popular al capdavant

La projecció elaborada per Europe Elects indica que el favorit per guanyar és el Partit Popular Europeu (PPE), que suma un diputat l'últim mes i arriba al millor resultat en dos anys, amb 180 escons, seguit de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates (S&D), el grup europeu del PSOE, amb 140 diputats, un menys que fa un mes. Els altres tres grups conservadors mantenen les seves posicions, tot i que el primer mes del 2024 ha suposat una nova reculada per a Renew Europe (RE), el grup liberal al qual estan adscrits Ciutadans i PNB. Per davant continua tenint les dues marques d'extrema dreta: Identitat i Democràcia i Conservadors i Reformistes Europeus. Els Verds/Aliança Lliure Europea (EFA), el grup on s'adscriuen ERC, Comuns i BNG, han guanyat dos escons. I l'Esquerra (LEFT), el grup en què hi ha Podem i IU, és el que més creix aquest mes amb sis diputats més.