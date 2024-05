Micó és escollit director de Periodisme i Nous Mitjans al principal congrés de comunicació de l’Estat

El recercador Josep Lluís Micó, col·laborador de Diari de Girona i el grup editor Prensa Ibérica, ha estat escollit director de la secció de Periodisme i Nous Mitjans de l’Associació Espanyola de la Investigació de la Comunicació (AE-IC). El candidat, catedràtic de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, ha guanyat la votació per unanimitat. Els comicis s’han celebrat durant la trodada que aquesta entitat, la principal en la seva àrea, ha organitzat a la Universitat de Múrcia del 28 al 31 de maig.

El nou director de Periodisme i Nous Mitjans ha exposat a la trobada de l’AE-IC un programa basat en el suport als novells que es dediquen a aquesta activitat i la internacionalització del col·lectiu, condició necessària per incrementar els contactes rellevants d’una disciplina que, mitjançant publicacions de prestigi i col·laboracions amb el sector, s’hauria de desfer de qualsevol complex d’inferioritat davant d’altres camps d’investigació.

Seguint el plantejament i la línia d’actuació del seu predecessor, el catedràtic de la Universitat Jaume I Andreu Casero, Micó comptarà per a la seva gestió amb el suport de l’anterior coordinadora de la secció, María José Pérez Serrano, professora titular del Departament de Periodisme i Comunicació Global de la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid, especialista en economia dels mitjans.

Per la Junta directiva de la AE-IC, fundada el 2008, hi han passat figures fonamentals de la comunicació en les últimes dècades, com ara Miquel de Moragas, Margarita Ledo, Enrique Bustamante, Pilar Diezhandino, Francisco Campos, Carmen Peñafiel, Xosé López o Rosa Franquet, entre d’altres. Avui, com s’ha pogut observar a Múrcia, hi conflueixen tres generacions d’experts en una de les indústries més efervescents de la societat i la cultura, amb les transformacions tecnològiques com a gran catalitzador.