La nova assegurança obligatòria per als patinets elèctrics rondarà aquests preus

Ara per ara són una minoria els que es mouen en patinet elèctric i van assegurats. Canviarà a mitjà termini i serà obligatori quan el projecte de llei que el Govern té entre mans superi tots els obstacles administratius. Mentre això passa, els usuaris que circulen sense l’esmentat document és possible que tinguin més preguntes que certeses. Quant costa? Em serveix l’assegurança de la llar? Què cobreix? Segons l’últim baròmetre del RACC sobre vehicles de mobilitat personal, un 40% dels entrevistats assegurava no tenir ni idea de com funciona el tema de la responsabilitat civil quan hi ha un sinistre. És a dir, qui i com es paga la desgràcia.

Encara hi ha gent que recorre a l’assegurança de la llar per a tot. Perdo el mòbil al mar, assegurança de la llar. Tinc un sinistre de patinet elèctric al carrer, assegurança de la llar. I no, aquesta pòlissa serveix per a moltes coses, però els experts són contundents: "No cola". Si un vol evitar-se un disgust, cal contractar una assegurança de responsabilitat civil de patinet elèctric que cobreixi danys a tercers fins a una certa quantitat, que varia en funció de la companyia. El preu és a partir de 20 euros i pot arribar fins als 80 en el cas de cobrir el robatori.

Francesc Llevat, gerent de les botigues Solo Rueda, considera que si algú es gasta "400 o 600 euros en un patinet, bé es pot permetre 50 euros a l’any per a una assegurança que sens dubte et pot estalviar molts maldecaps". Afirma que "fins que no sigui obligatori, la immensa majoria no farà el pas".

Albert Puigdemont, director de la unitat de negoci d’Assistència i Assegurances del RACC, considera que els usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) "no són encara conscients dels danys i els problemes que es poden ocasionar al patir un sinistre". També admet que les companyies d’assegurances "senten certa aversió al canvi", i que la introducció d’aquestes pòlisses no ha sigut senzilla. "Però és positiva, sobretot per als mateixos usuaris, si es té en compte que qualsevol reclamació menor, i els danys personals són els més cars, pot pujar als 60.000 euros fàcilment". Uns diners que, si no hi ha assegurança, surten de la butxaca de l’interessat.

El conductor d'un patinet elèctric, circulant a tota velocitat per Figueres. / ACN

Robatori...? Difícil

El paquet bàsic de les companyies és bastant semblant: responsabilitat civil a tercers i defensa jurídica en el cas que hi hagi demanda. A partir d’aquí, cada oferta mira de seduir amb peculiaritats. Assistència a la carretera, bonificacions, revisions. I fins i tot robatori, que és la categoria més prèmium i menys habitual, ja que segons explica Puigdemont, "és fàcil que es produeixi un intent de frau".

Pot passar que hi hagi usuaris del VMP que es passin a la bici per estalviar-se l’assegurança? Cristian Bardají, director de l’àrea de Mobilitat del RACC no ho veu prou raó. Com sí que pot ser-ho, afegeix, "que s’allargui molt el veto dels patinets elèctrics en el transport públic". Això, efectivament, i encara que al principi només s’havia d’aplicar durant sis mesos a partir de l’1 de febrer del 2023, continua vigent. I no s’entreveu la data de retorn dels patinets elèctrics al bus, al tren, al metro o al tramvia.