Aragonès i Puigdemont assenyalen ara la negociació del referèndum

El president Pere Aragonès està en funcions i amb un peu i mig fora de la primera línia política, però ahir no va voler renunciar a tenir un paper el dia que es va aprovar l’amnistia de manera definitiva al Congrés. També sent com a pròpia una llei que ha condicionat el seu mandat en diversos moments. És per això que va convocar una declaració institucional al Palau de la Generalitat per celebrar «un dia històric en el camí de la llibertat». «La ciutadania de Catalunya pot aconseguir tot allò que es proposi», va afegir.

Tres hores després, qui va parlar de fet històric va ser l’expresident Carles Puigdemont. El líder de Junts va protagonitzar una breu compareixença davant la seva residència al municipi belga de Waterloo. Acompanyat d’una bandera catalana i una altra d’europea, Puigdemont va celebrar que la norma arribés finalment a bon port, sis mesos i mig després de ser acordada amb el PSOE, i va considerar que «corregeix» una «llarga llista d’errors» i deixa els independentistes en una certa «igualtat de condicions» i sense «l’amenaça» judicial permanent. Unes millors condicions per afrontar el pas següent, que, segons els postconvergents, ha de ser «la independència».

Nova estratègia

«No ha estat un camí de roses, però avui ens hem tret una de les espines dels peus que ens impedien avançar», va afirmar Puigdemont, després d’avisar que «cal mantenir la posició i saber aprofitar les oportunitats». Una frase que es pot interpretar com una explicació al canvi de posició de Junts, passant del bloqueig a la negociació al Congrés després de les eleccions generals, o una avançada de l’estratègia que mantindrà a partir d’ara al Congrés.

Però celebracions i felicitacions al marge, tots dos mandataris són conscients que l’aplicació de la llei no serà fàcil, començant pels fiscals del procés, que ja han avisat que no la veuen aplicable en tots els casos oberts vinculats amb l’ 1-O. És per això que Aragonès va exigir la «màxima celeritat» en l’aplicació de la llei, un missatge adreçat també a aquells «que per tots els mitjans volen impedir» que l’oblit penal del procés «sigui una realitat». El diagnòstic que fa la Generalitat és que aquesta norma alleujarà definitivament «el patiment d’una part immensament majoritària de la societat catalana que s’ha manifestat contra la repressió». Va posar d’exemple els dirigents independentistes que van passar per la presó o que porten a sobre «anys d’exili i inhabilitacions». Però Aragonès també va posar en el focus aquells ciutadans més anònims que, en condemnes per protestes, veuran com es poden estalviar multes i embargaments. Uns afectats que Òmnium xifra en més de 1.616 persones.

Però més enllà de les valoracions polítiques, en el discurs del president també es va poder percebre una clara reivindicació de l’estratègia política que el mateix Aragonès i el seu partit, ERC, van decidir emprendre després de la tardor del 2017. Una estratègia per la qual van treure el procés de la via unilateral per tornar-lo a la via de la negociació política i, amb això, entrar en una nova etapa del conflicte polític en la qual s’acabi «donant la paraula a la ciutadania de Catalunya». Aragonès també va considerar que el següent pas és la negociació d’un referèndum amb el Govern de Pedro Sánchez.

El dubte és com es vehicularà aquesta demanda després de les eleccions. Si Salvador Illa (PSC) aconsegueix ser investit president, el referèndum deixarà d’estar entre els objectius de la Generalitat.

