Donald Trump, declarat culpable en el cas dels pagaments per comprar el silenci d'una actriu porno

Donald Trump ja és el primer president de la història dels Estats Units condemnat per delictes penals. En concret, ha estat declarat culpable per un jurat popular de set homes i cinc dones dels 34 càrrecs que la fiscalia de Nova York li va imputar pel cas originat en el pagament per silenciar abans de les eleccions de 2016 a l'estrella del porno Stormy Daniels que assegura que va tenir una trobada sexual amb ell el 2006.

La decisió cau com una bomba a poc més de cinc mesos de les eleccions presidencials en les quals Trump és el candidat de facto republicà per a mesurar-se amb Joe Biden. I promet sacsejar d'una forma sense precedents la política estatunidenca. És el primer dels quatre casos penals que enfronta Trump que es resol abans de les eleccions. Probablement és l'únic.

Juan Merchan, el magistrat que presideix el cas, ha fixat la vista per dictar la sentència l'11 de juliol, quatre dies abans de l'inici de la Convenció Republicana a Milwaukee on es ratificarà la nominació de Trump. Llavors se sabrà si el magistrat decideix empresonar a Trump (els càrrecs tenen una pena màxima de quatre anys de presó), deixar-lo en llibertat condicional o en un règim encara més fluix. En la decisió del jutge pot pesar que Trump, de 77 anys, no té antecedents penals i que es tracta de delictes comptables no violents, així com les excepcionals circumstàncies polítiques.

Si va a la presó, Trump no podrà votar a les eleccions de novembre, encara que com a convicte sí que pot ser candidat i fins i tot ser president.

La reacció de Trump

Trump s'ha assegut sense cap expressió visible conforme el president del jurat ha anat llegint 34 vegades la paraula clau: "culpable". Segons una de les artistes que realitzen les il·lustracions a la sala, on no estan permeses les càmeres de televisió, en algun moment ha negat amb el cap. I ha estat ja després, una vegada que ja tenia en contra seva l'històric veredicte, quan fora de la sala del tribunal i amb un esperit molt més ombrívol que en el de les seves habituals declaracions davant les cambres Trump ha fet les seves primeres declaracions.

"És una vergonya", ha dit abans de llançar la seva diatriba habitual contra el procés, denunciant que està "falsejat" i atacant al jutge Merchan com a "corrupte" i al fiscal Alvin Bragg, el demòcrata que també entra en els llibres d'història com el primer a aconseguir la condemna d'algú que ha ocupat el Despatx Oval.

"Això ni molt menys s'ha acabat, lluitarem per la nostra Constitució", ha dit Trump, conforme la seva campanya ja enviava missatges de recaptació de fons en les quals es declara un "presoner polític". "El veritable veredicte serà el 5 de novembre pel poble", ha assegurat també.

Aquesta mateixa idea bategava també en la reacció pública tangencial al veredicte del president Biden: un missatge des del seu compte en Twitter on ha escrit: "només hi ha una manera de mantenir a Trump fora del Despatx Oval: a les urnes", una frase acompanyada a un enllaç per a donar fons a la seva campanya.

Veredicte i apel·lació

El veredicte ha arribat en la setena setmana del judici i després de menys de 12 hores de deliberacions del jurat en dos dies. I aquests 12 novaiorquesos han aconseguit de manera unànime el seu veredicte per a cadascun dels 34 càrrecs. Han considerat provat més enllà de qualsevol dubte raonable que Trump va orquestrar el pagament de 130.000 dòlars a Daniels que va realitzar el seu llavors advocat i aconseguidor, Michael Cohen, així com la falsificació de registres comptables del reemborsament per a ocultar-lo, una trama que viola normal fiscals i lleis estatals i federals electorals i que la fiscalia ha argumentat, amb èxit, que va realitzar amb intenció d'influir en aquelles presidencials, que va guanyar a Hillary Clinton. Aquesta segona part, la del delicte més enllà del comptable, el ministeri públic no necessitava demostrar-la.

El veredicte en aquest cas que molts experts legals consideraven el més feble dels quatre penals contra Trump és un triomf per a Bragg. Però en una roda de premsa el fiscal de Manhattan ha estat sobri en la seva reacció. "Només he fet el meu treball", ha dit, defensant que s'han seguit "els fets i la llei sense por ni favor". "Hi ha moltes veus aquí fos, però l'única veu que importa és la del jurat i el jurat ha parlat", ha sentenciat.

Una apel·lació està garantida. Però Trump entra ja a la història com el primerexpresidentt i primer candidat presidencial d'un dels dos grans partits que és un criminal convicte. I encara que guanyés al novembre i tornés a la Casa Blanca, en tractar-se d'un cas estatal, no podria perdonar-se.

Reaccions

La transcendència d'aquest moment en què es combinen el legal i el polític és impossible de minimitzar. La serietat del que estava ocorrent a l'edifici de tribunals del baix Manhattan s'ha palpat aquests dies. I la polarització del país davant la figura de Trump, i davant el cas, es feia també evident a les portes del tribunal, on han rebut el veredicte manifestants tant a favor com en contra del republicà.

Gary Davis, un home de Louisiana, declarava després de conèixer el veredicte de culpabilitat que aquest dijous era "un dia trist per als Estats Units i per a la democràcia". "És tot polític", lamentava.

Matthew, un altre votant de Trump, també es feia ressò de les denúncies de Trump i parlava d'un procés "falsejat". I ell creia que el veredicte de Trump no li farà mal políticament. "Pujarà la seva popularitat, especialment entre els treballadors i els pobres, perquè veuen un doble sistema de justícia", deia.

Algunes enquestes contradiuen a Matthew i apunten al fet que el veredicte pot passar-li factura al novembre entre una part fonamental de l'electorat. Segons sondejos en estats frontissa com un que va realitzar a l'inici de l'any Bloomberg amb Morning Consult, un 53% dels votants en aquests estats van dir que no li votarien si era condemnat per algun delicte. Des d'aquest dijous ho és.

Altres sondejos, en canvi, relativitzen el pes que pot tenir la condemna a les urnes. I ningú sap exactament què pot passar en els pròxims cinc mesos. Fins i tot Marco, un jove novaiorquès que al parc Collect Pond celebrava ser "testimoni de la història" i la condemna de Trump, mostrava els seus dubtes. "No impactarà l'elecció al novembre", deia.